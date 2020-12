Chi è Giulio Todrani? Conosciamo meglio il padre di Giorgia

Giulio Todrani, in tv a The Voice Senior, non è solo il padre di Giorgia ma ha una lunga carriera alle spalle

Giulio Todrani, protagonista a The Voice Senior, non è semplicemente il padre di Giorgia, una delle più grandi voci italiane, ma è un artista che ha fatto una carriera di tutto rispetto e che a ben vedere dura da 50 anni.

E come dimostra questa sua ultima partecipazione televisiva, ha ancora voglia di mettersi in gioco, conosciamolo meglio.

Giulio Todrani, gli inizi

Giulio, che oggi ha 77 anni, inizia la sua carriera nei primi anni 70, quando con lo pseudonimo di Giulio Sangermano partecipa al Cantagiro con il brano Che pasticcio nel mio cuore.

Più tardi insieme ad Angela Cracchiolo, in arte Angela Bini, da vita al duo Juli e Julie, incide quattro album, a cavallo tra il 1975 e il 1980, sfornando diversi singoli che ottengono un discreto successo: Una storia d’amore, Amore mio perdonami, Poesie d’amore e Noi due e l’amore, Gioca.

Io vorrei la pelle nera

Giulio, mentre il duo si prende un periodo di pausa incide un altro 45 giri col nome d’arte di Neil Forte. I due tornano insieme nel 1985, ma più per altro per continuare l’attività live, visto che incidono solo un singolo: Non spezzarmi il cuore / Come far l’amore.

Con gli anni novanta, Giulio fonda gli Io vorrei la pelle nera, un gruppo rhythm ‘n’ blues e soul, che farà da trampolino di lancia alla luminosa carriera di Giorgia con tanti concerti e numerose esibizioni televisive.

Alan Soul

Dopo la fine dell’esperienza con gli Io vorrei la pelle nera, col nome d’arte di Alan Soul, Giulio diventa il leader degli Alanselzer, una big band che propone un vasto repertorio, che va dalle orchestre americane degli anni 50 a tributi ad artisti come Stevie Wonder, James Brown, etc.

Non stupisce più di tanto, visto la passione per la musica di Giulio, che dopo mezzo secolo di carriera, il nostro, abbia ancora voglia di mettersi in gioco a The Voice Senior.