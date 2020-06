Chi è Guendalina Goria? Conosciamo meglio la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria Avere un genitore famoso è un conto, avere due genitori famosi come Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è diverso: ecco chi è la figlia dei due, Guendalina Goria

Maria Teresa Ruta è stata una showgirl tra le più apprezzate nel panorama dello spettacolo italiano. L’ex marito della nonna, Amedeo Goria, uno dei giornalisti televisivi più famosi e noti della televisione. Dall’unione tra i due è nata la loro prima figlia, Guendalina Goria. Ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Guendalina Goria: età, carriera e vita privata

Guendalina Goria è la figlia di una coppia molto famosa del mondo dello spettacolo: Maria Teresa Ruta, showgirl, e Amedeo Goria, giornalista televisivo. Insomma, una ragazza nata sotto la stella dello spettacolo. La giovane è nata nel 1988 ed ha, attualmente, 32 anni. La ragazza ha anche un fratello, più piccolo, Gian Amedeo Goria.

Il proverbio dice che la mela non cade mai troppo lontana dall’albero. Guendalina Goria è la rappresentazione vivente di questo detto: nata da genitori facenti parte del mondo dello spettacolo, anche lei si è buttata a capofitto in questo settore così estroso. La giovane, però, non ha optato per un singolo settore, ma fa un po’ di tutto. Per anni ha studiato danza classica e tip tap presso l’Accademia di Annamaria Ferrari Bruno, ma ha anche conseguito il diploma presso la The Actor’s Academy, a Milano, dove ha anche studiato il metodo Stanislavskij.

La sua passione più grande, affianco alla danza e alla recitazione, è il pianoforte. La ragazza ha studiato l’arte del pianoforte presso il Conservatorio Verdi di Milano. Di questa passione ne ha fatto un vero e proprio lavoro. Per concludere la sfilza di ruoli che la donna ricopre, la vediamo anche laureata in Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano. Insomma, formata a tutto tondo. Nel mondo della televisione l’abbiamo vista in programmi come Extrafactor, L’Isola dei Famosi ed altri, come attrice, invece, la sua popolarità inizia proprio con la sua partecipazione al Paradiso delle Signore.

Per quanto invece riguarda la sua sfera amorosa, la ragazza dal 2006 è fidanzata con il suo compagno, Stefano Rotondo, un imprenditore romano di ben 20 anni più grande di lei. Quando si sono messi insieme, lei aveva solo 16 anni, mentre lui ne aveva ben 36. Guendalina Goria e suo fratello sono stati cresciuti da una tata, Ornella.