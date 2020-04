View this post on Instagram

Oggi vi terremo compagnia per l’ultimo pomeriggio (per ora!) Mi mancherete ma per fortuna ci sono i social!! Sono stati emozionanti ma anche difficili questi ultimi 10 giorni. Voi che mi seguite lo sapete, non aggiungo altro. Ora mettetevi comodi che arriviamo con @vienidamerai e poi alle 18 tutti sui balconi e alle finestre, così suoniamo e cantiamo per sentirci meno soli! PS: Scrivetemi come è la puntata e ci vediamo alle 18 sui social ❤️ #restiamoacasa #caterinabalivo