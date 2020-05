Chi è Harold Hunziker? Conosciamo meglio il fratello di Michelle Hunziker I fratelli, si sa, non escono mai uguali: ecco chi è Harold Hunziker, il fratello di Michelle Hunziker, la sua carriera ed anche qualcosa sulla sua vita privata

Quando si hanno più figli, nessuno pensa mai che verranno su uguali, sono tutti diversi tra di loro e, conoscendone uno, non si può dedurre granché sull’altro. Ecco perché si è deciso di parlare di Harold Hunziker, il fratello di Michelle Hunziker: ecco chi è, la sua carriera ed anche la sua vita privata.

Chi è Harold Hunziker: età, carriera e vita privata

Harold Hunziker è il fratello maggiore della famosa ed apprezzata Michelle Hunziker. I due appaiono molto raramente insieme, ma si sa che hanno un rapporto molto stresso e forte tra di loro. Harold Hunziker ha 53 anni ed è figlio, proprio come la sorella, di Ineke Hunziker e del pittore Rudolf Hunziker, scomparso nel 2001.

Ineke Hunziker, la madre dei due ragazzi, è stata costretta a lasciare il marito, per il quale si era trasferito dall’Olanda alla Svizzera, per dei problemi con l’alcool. Proprio per questo, è noto come Harold Hunziker e sua sorella non abbiano passato un infanzia molto tranquilla e felice, ma abbastanza travagliata. Nonostante questo, però, i due sono cresciuti forti ed uniti.

Quando Michelle Hunziker è venuta in Italia, a Milano, per fare la modella, la madre e il fratello l’hanno seguita. Così, Harold Hunziker è diventato un manager ed ha lavorato, per 27 anni, come CEO di Mc Donald’s. Dopodiché, ha deciso di tornare in Svizzera, dove ha continuato a lavorare per il colosso internazionale americano, per poi decidere di abbandonarlo per provare a gestire una sua attività personale. Così, ha recentemente aperto un locale a Ginevra, il quale è stato presentato proprio dalla sorella.

Così, su Instagram, la modella Svizzera scrive sulla neonata attività del fratello: “Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme. I miei follower credo che non ti abbiano quasi mai visto… Ma stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico. Mio fratello ha fatto una scelta estremamente coraggiosa. (…)Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua”.

Per quanto riguarda la vita privata dell’uomo, Harold Hunziker è sposato con Rossana, sua moglie, e i due hanno anche un figlio. Tra i due fratelli il rapporto è davvero molto forte, tanto che lui è anche il padrino di battesimo di Celeste, una delle figlie avute con Tomaso Trussardi.