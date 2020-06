È ufficiale, il nuovo giudice di X Factor è Hell Raton ed è proprio lui la vera sorpresa dell’edizione 2020.

Hell Raton è un rapper ed ha 29 anni, alle spalle ha già dieci anni di carriera e successi. Il suo nome d’arte è ispirato dal film “Ratas, ratones y rateros” ed il suo vero nome è Manuel Zappadu.

Figlio di madre ecuadoregna e padre sardo, Manuelito “El Raton” è nato in Sardegna nel 1990. È stato il conduttore Alessandro Cattelan a svelare in diretta i nomi dei giudici della nuova edizione di X Factor 2020. Sono Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e insieme a loro si è aggiunto Hell Raton.

Nonostante la sua giovane età, Manuel è un punto di riferimento discografico nel rep grazie a Machete, la celebre crew fondata nel 2010 insieme a Salmo e Slait. Nel 2013 ha anche fondato la Machete Empire Records di cui è CEO e direttore creativo.

Insieme a Slait ha creato la Machete Gaming ed è anche promotore di vari progetti benefici come la Machete Aid on Twitch, una maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale che sono stati colpiti dall’emergenza sanitaria.

Della sua vita privata, al momento, non si sa nulla ma l’unica cosa che sappiamo è che ha vissuto a Londra per qualche anno e poi si è trasferito definitivamente a Milano.

Su Instagram è seguito da 140mila followers ma proprio ieri ha condiviso il suo primo post in cui annunciato la sua partecipazione come giudice di X Factor:

“Gli sguardi affamati di musica dei giovani artisti hanno sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Spesso in quegli occhi rivedo il ragazzino che ero: appassionato, dedito e tenace. Oggi posso dire di aver realizzato il mio sogno grazie a quella determinazione e alle guide che mi hanno accompagnato. Per questo non ho esitato a rispondere “presente!” quando mi è stato chiesto di aiutare i nuovi talenti a trovare la propria strada”.