Chi è il fidanzato di Antonella Elia Sapete chi è il fidanzato di Antonella Elia? Scopriamo alcuni dettagli riguardo la vita privata dell'amatissima showgirl italiana

Antonella Elia è una delle concorrenti più amate della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4, reality show condotto da Alfonso Signorini. La personalità non manca alla Elia, la showgirl ha superato diverse nomination e ora vede vicino il traguardo della finale. Antonella è famosissima nel mondo dello spettacolo, ma quanto ne sappiamo della sua vita privata? Sapete, ad esempio, chi è il fidanzato della gieffina? Scopriamolo insieme.

Antonella Elia: età, carriera televisiva e fidanzato attuale

Antonella Elia (età attuale 56 anni) è nata nel 1963 a Torino. La Elia all’età di due anni ha perso sua madre, poi nel 1979 quando aveva quindici anni ha dovuto affrontare un altro atroce lutto: la morte di suo padre Enrico. Antonella Elia ha fatto il suo debutto in televisione nel 1990 nel programma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, come valletta di Corrado. Lo storico varietà ha confermato la Elia anche per le edizioni 1991, 1993 e 1994. La giovane ragazza torinese nel 1991 ha preso parte anche a ‘Cos’è Cos’è’ e alla trasmissione Non è la Rai. Antonella tocca l’apice del successo negli anni novanta e non si ferma più. Debutta anche al cinema nei film Parco Valentino e Stasera in quel palazzo.

Nel 1988 inizia a lavorare anche in teatro. Il successo di Antonella continua anche negli anni duemila. Nel 2018 partecipà a Tale e Quale, programma condotto da Carlo Conti. Nel 2019 diventa opinionista di CR4 – La Repubblica delle Donne. Nel 2020 diventa una concorrente del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini. La showgirl è attualmente legata sentimentalmente con l’attore italiano Pietro Le Piane, nome d’arte Pietro Delle Piane.

Chi è Pietro, il fidanzato di Antonella Elia

Pietro Le Piane (nome d’arte Pietro Delle Piane) è nato a Cosenza il 21 maggio del 1974. Pietro (segno zodiacale Toro) è un attore italiano. Nel corso della sua carriera professionale ha recitato in numerosi film e fiction ed ha lavorato anche in teatro. Dal un po’ di tempo, Pietro è fidanzato con la showgirl italiana Antonella Elia (attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4). Il sentimento d’amore che lega Pietro e Antonella è molto forte, i due infatti si amano moltissimo.