Chi è il fidanzato di Clara: la cantante lo ha conosciuto in un momento difficile 

Jacopo Neri è il compagno di Clara Soccini, conosciuta artisticamente come Clara, che partecipa al Festival di Sanremo 2025. Nato nel 1999, Neri è legato sentimentalmente alla giovane cantante e attrice dal 2022, e la loro relazione ha suscitato l’interesse dei fan e dei media.

Jacopo Neri è il fidanzato di Clara, l’artista che si esibirà al Festival di Sanremo 2025, in programma al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio 2025, con la canzone intitolata “Febbre”. Clara, precedentemente nota per il suo ruolo nella serie “Mare Fuori”, ha intrapreso una carriera musicale di successo e ha iniziato la sua relazione con Neri nel novembre 2022. Nonostante entrambi siano riservati riguardo alla loro vita privata, hanno condiviso alcuni momenti significativi sui social media. Neri ha già fatto da supporto alla fidanzata durante la scorsa edizione del festival e alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso agosto.

Chi è Jacopo Neri, il fidanzato di Clara

Jacopo Neri, nato nel 1999, è il compagno di Clara Soccini. Le informazioni su di lui sono limitate, in quanto tende a mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Si sa che ha praticato basket in passato e attualmente risiede a Milano. Il suo profilo Instagram, identificato con il nome _jacoponeri_, conta oltre 3.000 follower, e molte delle immagini condivise ritraggono anche la sua fidanzata Clara, mostrando un legame affettuoso e sincero tra i due.

La storia d’amore tra Clara e Jacopo Neri, conosciuto in un momento difficile

Clara Soccini e Jacopo Neri hanno avviato la loro relazione nel novembre 2022. In un’intervista a RadioDeejay, Clara ha condiviso che ha conosciuto Jacopo in un periodo complicato della sua vita. Ha affermato: “Sono fidanzata da tanto. Per me non è cambiato l’amore dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”. Durante la scorsa edizione di Sanremo, Jacopo ha supportato Clara, e si prevede che continuerà a farlo anche nella prossima edizione del festival.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Clara ha dichiarato di essere “innamorata e felicissima”, rivelando che ha conosciuto Jacopo mentre stava vivendo un momento di crescita personale, affermando: “L’ho conosciuto mentre stavo sbocciando, mi sentivo felice”. Questo legame sembra essere una fonte di forza per entrambi, mentre affrontano insieme le sfide della vita e della carriera.