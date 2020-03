Chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli Sapete chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Scopriamo nei dettagli la vita privata della giornalista italiana

Selvaggia Lucarelli è una delle giornaliste italiane più famose. Non ama troppi giri di parole, preferisce andare dritta al punto e chiarire sempre il suo punto di vista. Nel mondo del giornalismo è molto stimata. Ma quanto ne sappiamo della vita privata della Lucarelli? Ad esempio sapete chi è il suo attuale fidanzato? Scopriamolo insieme.

Selvaggia Lucarelli: età, carriera e fidanzato

Selvaggia Lucarelli (età attuale 45 anni) è nata a Roma (Civitavecchia) il 30 luglio del 1974 (segno zodiacale Leone). Alla fine degli anni novanta ha iniziato a lavorare come attrice teatrale. A teatro Selvaggia ha recitato per molti anni insieme al simpaticissimo Max Giusti. La Lucarelli e Giusti hanno collaborato insieme in diversi spettacoli teatrali: 30 anni di Max Giusti (1999), Come un pesce fuor d’acqua (2000), Il grande sfracello (2000), Lo scemo villaggio globale (2002). La bellissima quarantacinquenne ha scitto anche libri ed ha lavorato in radio.

Selvaggia, inoltre, ha partecipato a tanti programmi Tv. Nel 2003 ha rivestito il ruolo di opinionista per il reality show L’Isola dei Famosi, da allora la sua carriera professionale ha spiccato il volo. Dal 2016 la Lucarelli ricopre il ruolo di ‘giurata’ nel programma Ballando con Le Stelle. Una carriera ricca di successo quella di Selvaggia, la giovane donna grazie alla sua determinazione è riuscita a raggiungere grandi obiettivi professionali. La Lucarelli su Instagram è molto attiva il suo profilo conta ben 759 mila followers.

Selvaggia Lucarelli (giornalista, opinionista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica) è attualmente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli.

Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli è nato nel 1990 a Cremona (Lombardia). Ha vissuto parte della sua gioventù a Senigallia poi per motivi lavorativi si è trasferito a Milano. Lorenzo ama i viaggi, la musica e la scrittura. Lorenzo è uno chef ed ex musicista italiano. Lorenzo Biagiarelli è l’attuale fidanzato di Selvaggia Lucarelli. I due si amano molto e condividono le stesse passioni.