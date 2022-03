Soleil Sorge è entrata nella casa del Grande Fratello VIP dicendo di essere fidanzata. Tuttavia, nessuno ha mai visto il suo amante tantomeno lui si è mai presentato in puntata.

A fare il nome di questo presunto ragazzo ci ha pensato h che ha pubblicato anche una delle poche foto del giovane rimaste in rete. Nel giornale si può leggere:

Durante una delle ultime puntate Alfonso Signorini ha parlato proprio del giovane e si è rivolto direttamente alla ragazza, scoprendo alcune carte:

Una volta per tutte voglio fare chiarezza su questo misterioso partner, che lei ha spesso tirato in ballo. Adesso io so un po’ di più su questa persona e voglio avere un confronto con lei per capire la vera natura del loro rapporto. Intanto diciamo che questa misteriosa figura c’è, esiste, ha un nome e un cognome. Io all’inizio non pensavo esistesse sul serio. Non dico il nome per rispetto. Anche perché quando Soleil è entrata al GF Vip ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social, aveva di sicuro un profilo Facebook. Aveva delle immagini sue so Google che ha immediatamente fatto cancellare anche pagando una discreta cifra.