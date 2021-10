Tempo fa già si era vociferato sui social che Gabriel Garko avesse un novo fidanzato. Di recente il settimanale Nuovo ha fotografato il celebre attore insieme alla sua nuova fiamma. Stando ad un indiscrezione che sui social si fa sempre più insistente l’identità dell’uomo in questione sarebbe Mattia Emme. Conosciamo meglio quest’ultimo.

Stando ai numerosi rumors che nel corso degli ultimi tempi circolano su social, Gabriel Garko ha un nuovo compagno. A seguito della sua relazione giunta a termine con Gaetano Salvi, il celebre attore ha trovato di nuovo l’amore. A dichiararlo è stato lui stesso durante un’intervista ma sull’identità della sua presunta fiamma è rimasto vago.

Senza alcuna ombra di dubbio Gabriel Garko è uno degli attori più amati della tv italiani. Qualche tempo fa il celebre personaggio televisivo aveva già dichiarato di avere un nuovo fidanzato. Queste sono state le sue parole:

Ho un nuovo fidanzato. Ha 36 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. Mi piacerebbe diventare padre.

Di recente, tramite alcune voci che circolano in rete, si è risalita alla presunta identità del diretto interessato. Infatti, il nuovo compagno di Gabriel Garko potrebbe essere Mattia Emme, un uomo affascinante comparso al fianco dell’attore.

Ma da cosa si è potuto capire che si trattasse della sua identità? Ovviamente i due si conoscono di fatto in quanto si seguono su Instagram. Insomma questo è un dettaglio che non è passato in osservato agli utenti del web e che sicuramente ha sollevato numerosi dubbi.

Tuttavia, queste di cui stiamo parlando appaiono solo come ipotesi. Infatti, l’attore durante l’intervista in cui aveva annunciato di essersi di nuovo fidanzato non ha dato altre informazioni in merito alla questione. Dunque non ha svelato l’identità del suo nuovo compagno ma ha preferito mantenere un minimo di privacy. Sarà veramente Mattia Emme il fortunato? Non ci resta che scoprirlo!