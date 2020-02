Chi è il padre di Achille Lauro? Chi è il padre di Achille Lauro? Di lavoro fa il magistrato: ecco da chi è composta la famiglia del cantante che ha scandalizzato a Sanremo

Chi è il padre di Achille Lauro? Da chi è formata la famiglia del cantante che a Sanremo ha scandalizzato tutti con i suoi travestimenti e con le sue performance che hanno avuto il merito di dare una scossa al Festival? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere!

Achille Lauro, o lo si ama o lo si odia. Dopo il Festival di Sanremo 2020, poi, tutti lo conoscono. E il pubblico si è diviso tra chi lo trova un genio, per le sue performance sui generis portate in scena sul palco dell’Ariston e chi, invece, lo ha trovato solo provocatorio, senza senso, vuoto, una brutta copia di artisti più famosi.

In quanti conoscono chi è Achille Lauro e chi è la sua famiglia?

Forse non tutti sanno che Achille Lauro è solo un nome d’arte. Il vero nome è Lauro de Marinis: il rapper e cantante italiano è nato a Verona l’11 luglio 1990. Il padre è Nicola de Marinis, originario di Gravina, in Puglia. L’uomo di professione fa il magistrato della corte di Cassazione. La mamma invece è veronese e si chiama Cristina Zambon.

Con il padre ha sempre avuto un rapporto complicato, anche se ha ammesso di essere stato cresciuto da gente onesta, per placare i detrattori e sottolineare che la sua vita è stata più che equilibrata. L’uomo 62enne, magistrato della Corte di Cassazione e consigliere addetto alla sezione Lavoro, è anche docente universitario e ha curato più di 150 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale.

Visualizza questo post su Instagram Toro Scatenato New York 1980 🥊 Un post condiviso da ACHILLE LAURO (@achilleidol) in data: 11 Feb 2020 alle ore 5:35 PST

Non solo il papà ha lavorato “per lo stato”. Il nonno Federico De Marinis, che oggi non c’è più, è stato prefetto di Perugia dal 1985 al 1992. Lo zio Domenico De Marinis è un bancario che è stato anche assessore al bilancio in provincia. Suo parente è anche l’ex procuratore della Repubblica di Bari Michele De Marinis, mentre il cugino Matteo è viceprefetto a Bari ed è stato commissario antimafia nel comune di Laureana Borrello.

Il padre e la madre sono separati. Hanno anche un altro figlio, Federico, anche lui artista, con il nome d’arte di Fet. Secondo quanto raccontato dallo stesso artista in alcune interviste e anche in alcune canzoni, Achille Lauro ha mantenuto il rapporto con la mamma, che oggi amministra la sua agenzia, la No Face Agency. Ha invece interrotto ogni rapporto con il padre. Recentemente pare che i due si siano riavvicinati.