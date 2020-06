Chi è Ilaria Ghinazzi? Conosciamo meglio la figlia di Pupo Pupo non ha certo bisogno di presentazioni, la sua fama lo precede; inglobata dalla sua fama c'è anche la figlia, Ilaria Ghinazzi: ecco chi è la donna e alcune notizie

Pupo è un personaggio del mondo dello spettacolo che non ha di certo bisogno di presentazioni: si tratta di un cantautore molto apprezzato e conosciuto in tutta Italia. La sua fama precede sia lui che la sua famiglia. Lo sa bene anche sua figlia, Ilaria Ghinazzi: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Ilaria Ghinazzi: età, carriera e vita privata

Ilaria Ghinazzi non è solo figlia del famoso musicista Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, ma anche di Anna Ghinazzi, la moglie del cantante. La donna è nata il 16 marzo del 1975 ad Arezzo ed ha, attualmente, 45 anni. Si tratta della prima figlia della coppia, seguita da Valentina Ghinazzi e da Clara Ghinazzi.

La donna ha dovuto, fin da molto giovane, fare i conti con un contesto familiare molto particolare. Infatti, dal 1989 si è aggiunta alla famiglia, sotto la luce del solo, la compagna del padre, Patricia Abati, con la quale tutt’ora l’uomo ha una relazione, continuando ad essere sposato con sua moglie. Insomma, una situazione molto particolare alla quale Ilaria Ghinazzi ha dovuto fare l’abitudine. Essendo la più grande, è stata quella che ha dovuto imparare un po’ di più a fare i conti con la presenza della donna, ma pare essersi abituata.

Da ragazza ha frequentato il Liceo Scientifico Redi ad Arezzo, ma non ha proseguito gli studi universitari. Non si sa con certezza quale sia il suo lavoro attuale, ma nel 2015 Pupo, in un’intervista, ha dichiarato che sua figlia gestiva la gelateria di famiglia a Ponticino, Nel 2018, inoltre, ha deciso di scendere in politica candidandosi come consigliera nella lista civica del suo paese, Laterina Pergine Valdarno.

Per quanto riguarda la sfera privata della donna, a differenza di quella del padre, non si hanno molte informazioni pubbliche. A quanto si sa, dando una sbirciata ai suoi profili social, la donna è sentimentalmente impegnata con un uomo da molti anni, ma non si sa l’identità di quest’ultimo. Nel 1999 ha reso per la prima volta il padre nonno, con la nascita di suo figlio Leonardo, mentre, nel 2010, ha dato alla luce sua figlia Viola.