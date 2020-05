Chi è Ineke Hunziker? Conosciamo meglio la mamma di Michelle Hunziker Michelle Hunziker ha sempre parlato con tanto amore di sua mamma, Ineke Hunziker: ecco chi è, la sua biografia ed anche la sua vita privata

Ogni grande personaggio, alle spalle, ha sempre una grande donna a sorreggerlo. Si sta parlando delle madri, che sono colonne portanti nella vita di tutti. Ecco allora chi è la mamma di Michelle Hunziker, Ineke Hunziker, la sua biografia ed anche qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Ineke Hunziker: età, biografia e vita privata

Ineke Hunziker è la mamma della bellissima e talentuosa Michelle Hunziker. La somiglianza, a prima vista, è quasi spaventosa: biondissima e con occhi chiari, bella proprio come sua figlia. Contrariamente a quello che si può pensare, non dimostrandoli affatto, Ineke Hunziker ha la bellezza di 76 anni, anche se di fatto ne dimostra 20 di meno.

La donna è originaria dell’Olanda. Si è trasferita in Svizzera per amore, sposando il pittore Rodolfo Hunziker, padre della bellissima showgirl. L’infanzia della modella, proprio a causa di questa unione, non è stata proprio semplicissima. Infatti, la coppia si è separata prematuramente a causa dell’alcolismo del padre di lei. Dopo la fine del matrimonio, Ineke Hunziker si è spostata da Sorengo a Zuchwil, insieme ai suoi figli.

In seguito, si è trasferita a Milano per aiutare Michelle Hunziker a coronare il suo sogno di lavorare nell’industria dello spettacolo e di diventare una modella. Le due sono state da sempre molto molto unite, fino a quando non è arrivato l’incontro con la maga Clelia, che ha segnato l’ingresso della ragazza all’interno della setta. Da questo momento, il rapporto tra le due si è andato a sgretolare, eliminando qualsiasi tipo di contatto per ben 4 anni.

A raccontare le sue sensazioni e preoccupazioni da madre è stata lei stessa, nello studio di Domenica In: “In 74 anni non penso di aver sofferto così tanto. Mia figlia è stata coraggiosa nel raccontare cosa le è capitato e anche io voglio essere coraggiosa perché non vorrei mai e poi mai che altre mamme soffrano come ho sofferto io”.

L’evento ha segnato la donna profondamente, anche a livello fisico. Infatti, dopo continui svenimenti, è stata costretta ad impiantare un pacemaker. Alla fine, quando la figlia è uscita, è stato un sollievo per entrambe.