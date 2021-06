Chi è Jacopo David? Conosciamo meglio il fratello di Damiano, il cantante di Maneskin

Grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2021 e dell’ultima edizione degli Eurovision, i Maneskin sono diventata la rockband più amata d’Italia. Sono molti coloro che cercano di sapere qualcosa di più sulla vita privata della band e in particolar modo sul frontman, Damiano David. Il cantante ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo la sua vita privata. Ma sapete che ha un fratello? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Damiano David è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Dopo essere uscito allo scoperto con la sua fidanzata, le varie pagine di gossip dedicano ampio spazio alla vita provata del cantante. Forse non tutti sanno che il leader dei Maneskin ha un fratello. Il suo nome è Jacopo e, stando agli scatti condivisi sul web, possiamo notare che la somiglianza con il cantante è davvero impressionante.

A differenza di Damiano, Jacopo non appartiene al mondo dello spettacolo e dunque su di lui si sa davvero poco. Sappiamo che Jacopo è il fratello maggiore di Damiano David ed è più grande di lui di 3 anni. Da quello che possiamo evincere dal suo profilo social, il giovane è tifoso della Roma ed è fidanzato con Alice.

Così come Damiano, anche Jacopo pare non ami condividere molto riguardo la sua vita privata. D’altronde suo fratello Damiano ama condividere sulla sua pagina social tutto ciò che riguarda la musica e non la sua vita privata, per la quale ha mantenuto sempre un certo riserbo.

Damiano David, l’amore con Giorgia Soleri

Qualche settimana fa il frontman dei Maneskin è uscito allo scoperto in seguito alla condivisione di uno scatto che lo ha visto insieme alla sua fidanzata, Giorgia Soleri. Da quel momento in poi, tutti si sono adoperati per conoscere informazioni riguardo la vita privata della fidanzata del cantante.

Giorgia Soleri è una modella e influencer ed è legata al leader dei Maneskin da ben 4 anni. Nonostante la coppia sia uscita allo scoperto, i due preferiscono comunque essere discreti, soprattutto sui social.