Non ho mai postato foto con la mia famiglia perchè per quanto me ne sbatta altamente di tutta la negatività nei miei confronti, se invece la ricevo nei confronti della mia famiglia, ci rimango malissimo. Però ci tenevo a farvi capire quanto sia importante per me la FAMIGLIA. Non sarei nulla senza di loro, non so nemmeno se avrei raggiunto i 20 anni se non avessi avuto le basi solide che loro hanno saputo darmi. Non sono una figlia modello e succede spessissimo che li faccia star male per alcuni miei comportamenti, ma non si può modificare l’indole di qualcuno solo per accontentare qualcun altro. Detto questo family se state leggendo questo post sappiate che mi dispiace se alle volte vi ferisco (ma avete una figlia testa di cazzo 😝) e sappiate che vi amo con tutto il cuore e siete il bene più prezioso che potesse capitarmi. La vostra Eli ❤️ Foto di 6 anni fa.