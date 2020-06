Chi è Kaia Gerber Crawford? Conosciamo meglio la figlia di Cindy Crawford Cindy Crawford è stata ed è tutt'ora uno dei personaggi dello spettacolo mondiale più apprezzati, ma anche sua figlia, Kaia Gerber Crawford, non è da meno: ecco chi è

Cindy Crawford è una delle figura dello spettacolo mondiale più osannata ed apprezzate da grandi e piccini: ha fatto la storia sia della moda, ma anche della televisione, visti suoi ruoli anche in questo ambito. Sua figlia, Karia Gerber Crawford, però, non è affatto da meno: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Kaia Gerber Crawford: età, carriera e vita privata

Kaia Gerber Crawford non è sola la figlia della meravigliosa Cindy Crawford, ma anche del famoso uomo d’affari statunitense Rande Gerber, con il quale è sposata fin dal 1998. La ragazza è nata il 3 settembre del 2001 a Los Angeles, in California (USA), ed ha, attualmente, solo 18 anni. La sua giovane età, però, non le è stata certamente di intralcio per avviare una carriera davvero promettente.

Kaia Gerber Crawford si può tranquillamente definire, da parte materna, una vera e propria figlia d’arte. La ragazza ha iniziato la sua carriera da modella solamente a 10 anni, posando per la linea di Versace Young Versace. A 13 anni, invece, firma il suo primo contratto: si tratta dell’agenzia IMG Models, con la quale debutta ufficialmente nel mondo dell’alta moda. Ma la ragazza, molto ambiziosa, non si ferma di certo qui.

A soli 15 anni, due anni dopo il suo debutto da modella, Kaia Gerber Crawford si lancia anche nel mondo del cinema: il suo primo ruolo è stato quello di Caroline in Sister Cities. Ricordiamo, però, che da questo debutto cinematografico e dal suo debutto come modella, sono passati di fatto pochi anni. A soli 16 anni, la ragazza è già una professionista in questo campo ed è reputata alla stessa stregua di modelle come Gigi Hadid.

Oltre alla carriera di modella e attrice, vediamo anche all’orizzonte un futuro da stilista. La modella lavorerà insieme al grande Karl Lagerfeld per una linea di accessori e calzature. Insomma, davvero promettente come personaggio. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, alla fine del 2019 sono iniziate a girare delle voci secondo le quali la ragazza fosse impegnata con Pete Davidson, attore statunitense.