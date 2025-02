Chi è la compagna di Stash dei The Kolors, la ragazza è una splendida mamma ma anche nota per il suo lavoro

Stash Fiordispino, noto cantante e frontman del gruppo The Kolors, ha costruito una vita personale significativa accanto a Giulia Belmonte, una giornalista televisiva abruzzese. La loro relazione, iniziata nel 2019, ha portato alla nascita di due figlie, Grace e Image, e continua a destare l’interesse dei fan e dei media. Questo articolo esplora la carriera di Giulia e la dolce storia d’amore tra i due, evidenziando i momenti salienti della loro vita insieme.

Chi è Giulia Belmonte, giornalista televisiva e fidanzata di Stash

Giulia Belmonte è una giovane e talentuosa giornalista televisiva nata ad Atri, in Abruzzo, nel 1995. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, ha intrapreso una carriera nel mondo dell’informazione. Tra i suoi primi incarichi, spicca la collaborazione con Aristide Malnati, ex concorrente del Grande Fratello, per il programma “Storie e Misteri” su Telenova, dove Giulia ha ricoperto il ruolo di inviata. Questa esperienza le ha permesso di viaggiare e realizzare servizi in varie località italiane, consolidando la sua passione per il reportage.

Inoltre, la sua bellezza e il suo fascino le hanno aperto le porte anche nel settore della moda. Giulia ha infatti partecipato a concorsi di bellezza, tra cui Miss Abruzzo, mettendo in risalto le sue doti non solo come giornalista ma anche come icona del mondo della moda. La sua connessione con il mondo musicale non è nuova; ha avuto un ruolo significativo nel video del popolare brano “Dove e Quando” del duo Benji e Fede, che l’ha resa ancor più nota nel panorama musicale italiano.

Nonostante la sua carriera in rapida ascesa, Giulia mantiene un profilo relativamente riservato riguardo alla sua vita privata, contribuendo a mantenere un certo mistero attorno alla sua relazione con Stash Fiordispino. Tuttavia, la loro storia d’amore e la loro vita familiare sono sempre state oggetto di attenzione e ammirazione da parte dei fan.

La storia d’amore tra Stash e Giulia

La relazione tra Stash Fiordispino e Giulia Belmonte è iniziata nel 2019 e da allora è cresciuta in modo significativo. Sebbene non siano ancora sposati, la coppia ha costruito una solida base familiare, condividendo momenti speciali insieme e celebrando la nascita delle loro due figlie. Stash, che ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione ad Amici, ha parlato in diverse occasioni del suo amore per Giulia, descrivendola come una presenza trasformativa nella sua vita.

In un’intervista rilasciata a Verissimo, ha rivelato quanto sia importante Giulia per lui, definendola un “miracolo” e sottolineando come la sua presenza abbia reso la sua vita più bella. Questa testimonianza d’amore ha colpito il pubblico, mostrando una parte più intima della vita del cantante. Nonostante il loro impegno nel mantenere la riservatezza sulla loro vita privata, i momenti condivisi sui social media comunicano chiaramente l’affetto e la felicità che provano l’uno per l’altra.

Inoltre, la loro relazione è segnata da una profonda complicità e un forte legame, evidenziato dalle parole del cantante e dalle immagini che condividono sui loro profili, che mostrano una famiglia unita e felice.

Giulia e Stash hanno due figlie: Grace e Image

Stash e Giulia sono diventati genitori per la prima volta nel 2020, con la nascita della loro primogenita, Grace. L’annuncio dell’arrivo della piccola è stato fatto dal cantante durante la sua partecipazione ad Amici Celebrities, un momento carico di emozione e gioia. Due anni dopo, il 14 agosto 2022, la coppia ha accolto la loro seconda figlia, Image, un evento che ha nuovamente riempito di felicità le loro vite.

La nascita di Image è stata celebrata con affetto sui social, dove Stash e Giulia hanno condiviso il loro stupore e la loro gioia per l’arrivo della nuova vita. Hanno descritto l’esperienza come indescrivibile, sottolineando l’intensità delle emozioni che accompagnano il diventare genitori. La famiglia non manca di postare foto e video che ritraggono momenti di spensieratezza e gioia, dimostrando quanto sia importante per loro godere di ogni attimo insieme.

Recentemente, il 2 gennaio 2024, la piccola Image ha ricevuto il battesimo, un evento che è stato condiviso con il pubblico attraverso immagini e video che testimoniano la gioia della famiglia in un giorno così speciale. Stash e Giulia continuano a mostrare il loro amore e la loro dedizione l’uno per l’altra e per le loro figlie, consolidando un legame che sembra crescere sempre di più con il passare del tempo.