Chi è Michela Persico, la fidanzata di Daniele Rugani Sapete chi è la compagna del calciatore Daniele Rugani? Scopriamo nei dettagli la vita privata del giovane difensore della Juventus

Daniele Rugani è considerato uno dei difensori più talentuosi del campionato di Serie A. Rugani ha 25 anni e milita nella Juve dal 2015. Ma quanto ne sappiamo della sua vita privata? Ad esempio, sapete chi è la fidanzata del talento bianconero? Scopriamolo insieme.

Rugani, carriera calcistica e vita di coppia

Daniele Rugani è nato a Lucca il 29 luglio 1994. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Empoli. Nel 2015, Daniele è passato alla Juventus. Con la casacca bianconera il giovane difensore italiano ha vinto 4 scudetti in sole 4 stagioni, entrando di fatto nel cuore dei tifosi bianconeri per il suo spirito di sacrificio. Rugani dal 2016 è legato sentimentalmente con la bellissima giornalista Michela Persico. La Persico viene spesso inquadrata dalle telecamere mentre è all’Allianz Stadium ad assistere alle partite casalinghe della Juventus.

Chi è Michela Persico

Michela Persico, attuale fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, è nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo il 27 marzo del 1991 (segno zodiacale Ariete), ed è alta 1,75. Michela, per chi non lo sapesse, è una giornalista di Sport Mediaset. Nonostante fosse poco presente sulle riviste di gossip, la Persico ha tantissimi seguaci sui social network. Su Instagram, Lady Rugani conta ben 609 mila followers. Michela ha un gatto di nome Pantufflo e un chihuahua che si chiama Meggie. Per mantenersi sempre in perfetta forma la Persico gioca a tennis e va in palestra.

Michela Persico è in dolce attesa

Pochi giorni fa, Michela Persico, tramite un’intervista ha annunciato di essere in dolce attesa. Dunque, la giornalista di Sport Mediaset ed il suo compagno Rugani allargheranno la famiglia. Sfortunatamente in un momento di gioia, Rugani e la Persico hanno ricevuto una notizia poco piacevole: sono entrambi risultati positivi al Coronavirus. Michela al settimanale ‘Chi’ ha rivelato: ”Spero che il virus non influisca sulla mia gravidanza”. I medici avrebbero rassicurato la Persico. Al momento Daniele Rugani è in isolamento allo JHotel, la sua compagna invece è a casa. La coppia vive a Torino dove ha acquistato una bellissima abitazione.