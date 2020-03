Chi è la fidanzata di Luca Argentero Sapete chi è la compagna di Luca Argentero? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'amatissimo attore e conduttore televisivo italiano

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati. Argentero è un uomo molto elegante e determinato: ama portare a termine con successo i suoi obiettivi. Il suo successo a livello mediatico è ormai noto a tutti, ma quanto ne sappiamo riguardo la vita privata dell’ex gieffino? Ad, esempio, sapete chi è la sua attuale compagna? Scopriamolo insieme.

Luca Argentero: età, carriera professionale e attuale fidanzata

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile del 1978 (segno zodiacale Ariete). Luca si è laureato, nel 2004, in Economia e Commercio. Da ragazzo ha lavorato come barman in una discoteca poi ha iniziato a lavorare in televisione. Nel 2003 Luca Argentero è entrato nella casa del Grande Fratello in qualità di concorrente classificandosi terzo. Grazie all’esperienza da gieffino il giovane ragazzo nato a Torino diventò di fatto un personaggio pubblico a tutto tondo. Nel 2005, Luca, debutta come attore nella serie televisiva Carabineri.

Nel 2006 inizia a lavorare nel mondo del cinema, tocca l’apice del successo e diventa uno degli attori più amati d’Italia. Nel 2020 diventa protagonista pricipale della nuova Serie Televisiva ”DOC-Nelle tue mani”. Su Instagram conta 2,4 mln di followers. Luca Argentero è attualmente fidanzato con Cristina Marino.

Altre curiosità su Luca Argentero

Ha un cane di nome Leila

Tifoso della Juventus

È stato sposato con Myriam Catania

Chi è Cristina Marino, la fidanzata di Luca Argentero

Cristina Marino (età attuale 29 anni) è nata a Milano nel 1991. È l’attuale fidanzata dell’amatissimo attore e conduttore televisivo Luca Argentero. Cristina è il dolce attesa, a breve Luca Argentero diventerà papà. ”IO E TE …… DIVENTIAMO TRE”: ha scritto di recente in un post pubblicato su Instagram Luca Argentero.

L’amore tra Luca e Cristina è sbocciato cinque anni fa sul set del film Vacanze ai Caraibi. Noi di Bigodino.it cogliamo l’accasione per fare gli Auguri alla giovane coppia.