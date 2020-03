Chi è la fidanzata di Pasquale di Nuzzo Giovanna Reynaud, attrice messicana, è la nuova fidanzata del ballerino della dodicesima edizione di Amici di Maria de Filippi Pasquale di Nuzzo.

Giovanna Reynaud è la fidanzata del ballerino Pasquale di Nuzzo, talento sfornato dalla casa di Amici di Maria de Filippi nell’edizione 2012. Nata in Messico nel luglio del 1997, Giovanna Reynaud ha debuttato come modella per poi diventare attrice dopo aver frequentato workshop e corsi di recitazione.

Pasquale di Nuzzo ballerino e attore della seguitissima fiction Rai “Don Matteo 12” ha conosciuto la bella modella e attrice Giovanna Reynaud nell’estate del 2018. Galeotto fu quell’incontro. Tra i due è stato infatti un vero coup de foudre. Da quel momento non si sono più lasciati nonostante debbano fare i conti con uno degli ostacoli più difficili da superare: la distanza.

Pasquale di Nuzzo si trova in Italia dato il suo impegno attoriale nella registrazione della Fiction Rai “Don Matteo” che vede protagonista Terence Hill e dove interpreta il ruolo di Jordi Ferrazzoli un ragazzo scontroso e solitario, mentre la bella Giovanna è dovuta restare in Messico. Ogni tre mesi i due innamorati riescono però a vedersi ed ogni volta è come la prima volta per entrambi.

Pasquale di Nuzzo ha dichiarato durante una intervista “Vorremmo sposarci entro la fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della vita insieme, per quale motivo dovremmo aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo una interminabile avventura“.

Nonostante la coppia sia molto giovane, la modella-attrice Giovanna Reynaud ha solamente 22 anni mentre il ballerino-attore Pasquale di Nuzzo ne ha 27, sembra abbia decisamente le idee chiare sul futuro. La distanza geografica tra i due piccioncini è quindi un semplice paletto che grazie all’amore che provano l’uno per l’altra verrà presto superato. Il ballerino-attore Pasquale di Nuzzo tornerà presto a far parlare di sè quando il gran giorno del matrimonio con Giovanna Reynaud verrà celebrato.