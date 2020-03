Chi è la fidanzata di Patrick Ray Pugliese Sapete chi è la fidanzata di Patrick Ray Pugliese? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4

Patrick Ray Pugliese è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 4. In poco tempo il gieffino ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua semplicità ed ironia. Ma quanto ne sappiamo della sua vita privata? Ad esempio sapete chi è l’attuale fidanzata di Patrick? Scopriamolo insieme.

Patrick Ray Pugliese: carriera, età e fidanzata

Patrick Ray Pugliese (età attuale 42 anni) è nato il 5 Dicembre del 1977 a Teheran in Iran. Patrick ha trascorso la sua adolescenza in due nazioni diverse: Montecarlo e Italia. Ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione nell’anno 1999, in qualità di presentatore, per il canale satellitare Montecarlo Sat. Raggiunta una certa popolarità, Patrick è riuscito ad entrare nella Casa del Grande Fratello, partecipando alla quarta edizione del reality show versione ‘Nip’. Nel 2012 ha varcato nuovamente la porta rossa, in quell’anno Ray Pugliese si innamorò della bellissima gieffina Martina Pascutti, dalla loro relazione è venuto poi alla luce Leone Pugliese.

Sempre nel 2012, Patrick ha condotto la trasmissione per ragazzi Karaoke Super Show. Il giovane ragazzo di origini iraniane ha preso parte a diversi programmi Tv, come ad esempio: Le Iene, Striscia La Notizia, Pomeriggio 5. Nel mese di gennaio 2020 diventa un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Patrick Ray Pugliese dal 2017 è impegnato sentimentalmente con Sara Nanna, bellissima ragazza pugliese poco nota al pubblico della Tv.

Chi è Sara Nanna

Sara Nanna è nata il 22 febbraio del 1990 a Bari in Puglia. Sara ha frequentato il Liceo socio-psicopedagogico e si è diplomata nel 2010. Non è molto famosa, su Instagram la giovane ragazza pugliese conta 10mila followers, forse anche pochi per la sua innegabile bellezza. Sara è comunque conosciuta dal pubblico per essere la fidanzata del gieffino Patrick Ray Pugliese. I due stanno insieme dal 2017, e per chi non lo sapesse si sono conosciuti casualmente in un ristorante. Sara e Patrick convivono sarenamente nella splendida città di Milano.