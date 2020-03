Chi è la fidanzata di Sossio Aruta Sapete chi è la fidanzata di Sossio Aruta? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4

Sossio Aruta, nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 4, è stato eletto primo finalista. Il quarantanovenne campano in poche settimane ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani che lo hanno votato per restare nella casa fino alla fine. Ma quanto ne sappiamo riguardo la vita privata di Sossio? Ad, esempio sapete chi è la sua attuale fidanzata? Scopriamolo insieme.

Sossio Aruta: età, carriera e famiglia

Sossio Aruta (età attuale 49 anni) è nato il 19 dicembre del 1970 a Castellammare di Stabia (Napoli). Nel 1988 ha iniziato la sua lunga carriera da calciatore nel club Sant’Antonio Abate. Sossio soprannominato ‘Il Re Leone’ ha vestito le maglie di numerosi club. Aruta è diventato un personaggio pubblico nel 2005, quando con il Cervia (squadra allora guidata da Ciccio Graziani) ha partecipato al reality show ‘Campioni, il sogno’ in onda su Italia 1. Tra Dilettanti e Professionisti, Sossio ha disputato oltre 700 match. Da calciatore ha debuttato anche in Europa League con il club Tre Fiori. Sossio, inoltre, ha acquisito notorietà per aver partecipato al programma ‘Uomini e Donne’.

Nel Trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi, Aruta ha conosciuto Ursula Bennardo e se n’è innamorato. Nel febbraio del 2020, ‘Il Re Leone’ è diventato un concorrente del Grande Fratello Vip 4. Ma chi è Ursula Bennardo? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata dell’attuale compagna di Sossio Aruta.

Chi è Ursula Bennardo

Ursula Bennardo (età attuale 37 anni) è nata a San Vito, in provincia di Taranto, nel 1982. La Bennardo attualmente lavora in un istituto per estetisti e acconciatori.

Ursula è innamoratissima del suo fidanzato Sossio che ha conosciuto negli studi Elios di Uomini e Donne. Dalla loro relazione sentimentale è nata la piccola Bianca Aruta. Nel 2016 la bellissima Ursula Bennardo ha conquistato la fascia di Miss Mamma italiana Canosa di Puglia ‘2016’. La fidanzata del ‘Rel Leone’ sui social conta 376 mila followers. Sossio e Ursula convivono a Taranto insieme alla loro splendida figlioletta Bianca.