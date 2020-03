Chi è la figlia transgender di Cher Chi è la figlia transgender di Cher? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla figlia della cantante

Chi è la figlia transgender di Cher? La famosa cantante e l’ex marito Sonny Bono hanno avuto dei figli. Una figlia nel corso della sua vita ha scoperto di non sentirsi a suo agio nel corpo di una donna. Decidendo di diventare un uomo. Ecco chi è Chaz Salvatore Bono.

Chaz Salvatore Bono è il figlio delle popstar Sonny Bono e Cher. È nato come Chastity Sun Bono il 4 marzo del 1969 a Los Angeles. Oggi è un attore, un musicista, uno scrittore e un personaggio televisivo, ma anche un noto attivista per i diritti umani e i diritti degli omosessuali.

Nato bambina, ha eseguito un lungo percorso nella sua vita per diventare finalmente chi si sentiva di essere: un uomo imprigionato nel corpo di una donna.

Chastity Sun Bono ha cominciato il suo percorso per diventare uomo nel 2008, attraverso una terapia ormonale. Processo iniziato in sordina, visto che l’annuncio pubblico del suo stato di transizione per cambiare definitivamente sesso è stato fatto solo un anno dopo, nel 2009. Nel 2010 di fatto è nato una seconda volta, come Chaz Salvatore Bono, cambiando legalmente sia genere sia nome.

Nel 1990 la rivista Stars annunciò al mondo intero che la figlia di Cher e Sonny Bono era omosessuale. Un trauma per una ragazzina di 21 anni che già combatteva per farsi riconoscere per chi si sentiva di essere. Non una donna, ma un uomo.

Dopo questo annuncio la ragazza ha deciso di agire in prima persona per i diritti LGBT, apparendo anche sulle copertinee di riviste gay.

In seguito ha iniziato il percorso che ha portato Chastity a diventare Chaz. Nel libro Family outing che ha scritto lui in prima persona racconta di come la mamma, icona gay, abbia faticato un po’ ad accettare il suo coming out. Mentre il padre ha semplicemente risposto che ne era già a conoscenza, quindi per nulla sorpreso.