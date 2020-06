Chi è Laerte Pappalardo? Conosciamo meglio il figlio di Adriano Pappalardo Adriano Pappalardo è un cantante italiano molto conosciuto ed apprezzato: vediamo chi è suo figlio, Laerte Pappalardo, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Adriano Pappalardo è uno dei personaggi della musica italiana più apprezzati, amati e conosciuti di sempre: le sue canzoni sono sulla bocca di tutti e la sua fama lo precede ovunque. Ecco allora chi è anche il suo noto figlio, Laerte Pappalardo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona e famiglia.

Chi è Laerte Pappalardo: età, carriera e vita privata

Laerte Pappalardo non è solo figlio del conosciutissimo ed apprezzato Adriano Pappalardo, ma anche di Lisa Giovagnoli, compagna di vita del padre, divenuta sua moglie del 2010. Il ragazzo è nato il 4 marzo del 1976 a Milano ed ha, attualmente, 44 anni. Ha dimostrato, in svariate occasioni, di avere un carattere davvero tosto e grintoso, specularmente a suo padre.

Figlio d’arte, anche Laerte Pappalardo lavora nel mondo dello spettacolo. Non si tratta, però, di un cantante, come il padre, bensì di un attore, anche molto affermato. In realtà, la sua figura è venuta fuori durante la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, al quale ha preso parte del 2011, dopo la partecipazione nel 2003 del padre. In questo contesto, il suo carattere e la sua personalità sono usciti allo scoperto ed è diventato il protagonista assoluto di quella edizione.

Proprio grazie a questo suo carattere, il figlio del cantautore è riuscito ad arrivare in finale e a farsi amare dal pubblico. Nel suo percorso all’interno della trasmissione, ha legato anche molto con Nina Moric, che ha partecipato insieme a lui. Di recente, invece, è stato protagonista di una vicenda di cronaca, secondo la quale è stato portato in urgenza in ospedale a causa di un malore avuto in Cilento, durante una visita al padre.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale bisogna fare un passo indietro. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2003 per sostenere il padre nel suo percorso, ha conosciuto Selvaggia Lucarelli, con la quale è stato sposato dal 2004 al 2007. Nel 2005 la donna ha dato alla luce l’unico figlio dell’attore, Leon. Attualmente l’uomo è molto legato alla sua nuova compagna, Laura De Gaetano.