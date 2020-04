Chi è Laurent? Il compagno di Enzo Miccio Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera professionale e sulla vita privata dell'amatissimo conduttore Enzo Miccio

Enzo Miccio è uno stilista, wedding planner, scrittore e conduttore televisivo italiano. Enzo è stato uno dei protagonisti dell’ottava edizione di Pechino Express, reality in cui ha partecipato come concorrente in coppia con Carolina Giannuzzi. Lavora in televisione da molti anni, in questi ultimi ha condotto diverse trasmissioni su Real Time, come ad esempio: Abito da sposa cercasi – Palermo.

Enzo Miccio: età, carriera professionale e fidanzato

Enzo Miccio è nato il 5 maggio del 1971 a San Giuseppe Vesuviano. Ha debuttato in televisione con il programma Wedding Planners che ha condotto su Real Time dal 2005 al 2014. Su Real Time dal 2009 conduce anche Ma come ti vesti?. Miccio inoltre dal 2011 conduce insieme a Carla Gozzi il programma Shopping Night e dal 2014 Diaro di Un Wedding Planner.

Enzo Miccio nel corso della sua carriera televisiva ha preso parte a tantissime trasmissioni di successo: Mettiamoci all’opera (giurato), Ballando con le Stelle (concorrente), Notti sul Ghiaccio (giurato), Miss Italia (giurato), Piccoli Giganti (giurato) e tanti altri programmi. Ha partecipato all’ottava edizione del reality show Pechino Express in coppia con Carolina Giannuzzi, la coppia dei ‘Wedding Planner’ si è classificata al secondo posto alle spalle delle ‘Collegiali’ prime classificate.

Enzo Miccio è felicemente fidanzato con Laurent.

altre curiosità su Enzo Miccio

Altezza 1,78 cm

Segno zodiacale: Toro

Età: 49 anni

Peso: 70kg

Conosciamo meglio Laurent, il compagno dello wedding planner Enzo Miccio

Laurent è il compagno del famoso stilista Enzo Miccio. Ha origini francesi e fa parte del mondo dello spettacolo. Non si sà con esattezza quando è iniziata la loro relazione sentimentale, ma una cosa è certa Enzo e Laurent si amano molto e vanno molto d’accordo.