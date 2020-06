Chi è Lenny Ligabue? Conosciamo meglio il figlio di Luciano Ligabue Luciano Ligabue è tra i personaggi della musica italiana più apprezzati, ma anche suo figlio Lenny Ligabue si sta facendo la sua strada: ecco chi è il ragazzo

Luciano Ligabue è un cantante famoso ed affermato all’interno del panorama della musica italiana: i suoi tour e le sue tappe musicali fanno sempre il tutto esaurito e la sua musica è ascoltata da milioni di persone. Il figlio del cantante, Lenny Ligabue, sta cercando di affermarsi come il padre: vediamo chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Lenny Ligabue: età, carriera e vita privata

Lenny Ligabue, all’anagrafe Lorenzo Lenny Ligabue, è non solo il figlio del celeberrimo Luciano Ligabue, ma anche di Donatella Messori, la sua prima moglie. Il ragazzo è nato da questa unione nel 1998, ha attualmente 22 anni ed è il primo figlio del cantante. La mela non cade mai lontana dall’albero e, infatti, Lenny Ligabue è un appassionato di musica proprio come suo padre.

Esattamente come suo padre, Lenny Ligabue è un appassionato di musica rock e heavy metal, ma il suo ruolo non è, come il padre, di cantare. Infatti, il ragazzo è un bravissimo batterista. Il suo debutto ufficiale risale alla sua collaborazione con lo stesso Luciano Ligabue nel brano La Cattiva Compagnia, presente nell’album Start.

Da quanto ha dichiarato il suo stesso padre in un’intervista nel 2014, il ragazzo pare non sia stato mai molto interessato alla scuola e allo studio, ma con la musica aveva tutta un’altra attitudine. Con l’album Mondovisione, il ragazzo si è avvicinato per la prima volta al lavoro del padre, ma la sua è sempre stata una dote innata. Infatti, non suona esclusivamente la batteria, ma riesce ad apprendere molto velocemente lo studio e la tecnica per suonare diversi strumenti, tra cui anche la chitarra.

Il ragazzo è stato presente al tour del padre per l’album Start. Lenny Ligabue ha una sorella più piccola, nata dal secondo matrimonio del padre, di nome Linda Ligabue. Un fatto curioso è che sia lui che sua sorella hanno un nome che inizia per L. Il motivo è che il nonno del ragazzo sosteneva che la L fosse una lettera fortunata. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, non si sa granché. Sbirciando sui suoi profilo social non si riesce a dedurre se il ragazzo abbia o meno una fidanzata.