Chi è Leonardo Bongiorno? Conosciamo meglio il figlio di Mike Bongiorno Quando si sente un cognome come il suo, non si passa inosservati: ecco chi è Leonardo Bongiorno, il figlio di Mike Bongiorno, la sua carriera e vita privata

Quando si parla di nomi importanti, non si può che inserire quello di Leonardo Bongiorno nella lista. Infatti, si tratta proprio del figlio del celeberrimo Mike Bongiorno, pilastro della televisione italiana. Sicuramente, quando si presenta non passa inosservato. Ecco allora chi è Leonardo Bongiorno, la sua carriera e la vita privata.

Chi è Leonardo Bongiorno: età, carriera e vita privata

Leonardo Bongiorno è il terzo figlio, dopo Nicolò e Michele Bongiorno, di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli. Il ragazzo è nato nel 1989, ha 31 anni, e da sempre si è distinto per essere definito un ragazzo modello. Da sempre, è stato distante da qualsiasi tipo di luce della ribalta o da riflettori di qualsivoglia genere, percorrendo la sua strada in maniera molto corretta e pacata.

Leonardo Bongiorno si è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano e, per molto tempo, ha vissuto a Shangai, mossa dal desiderio di costruire qualcosa che non fosse collegabile al padre. Quando si portano cognomi così importanti, è spesso molto difficile riuscire a prendere le distanze dai propri genitori.

Leolino, questo il soprannome dato a Leonardo Bongiorno dalla sua famiglia, ha preso proprio a Shangai un master con approfondimento di lingue, management e politica, mosso anche da un forte e grande amore per lo studio e la lettura. Essendo l’ultimo arrivato in famiglia, ha avuto con il padre un rapporto molto bello e stretto, garantito anche dal fatto che il Mike Bongiorno aveva, nel periodo della sua crescita, meno impegni lavorativi.

Attualmente, il ragazzo è impegnato nella Fondazione Casa Allegria, nata in memoria del padre, scomparso ormai dieci anni fa. La fondazione in questione si occupa della tutela di anziani e giovani in difficoltà. Questo fa grande onore alla memoria di suo padre, amatissimo in tutta Italia.

Il ragazzo, biondo e con un sorriso da modello, è sempre stato considerato una bellissima, oltre che bravissima, persona. Questo gli ha garantito di poter inserire nomi di donne davvero molto belle nella sua lista di ex fidanzate. Da meno, ovviamente, non è la sua attuale compagna: la modella Sofia Hinterman.