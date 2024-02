Chi è l’unica figlia di Franco Califano: si chiama Silvia

Si chiama Silvia ed è l’unica figlia di Franco Califano. Il suo nome è molto cercato in queste ore, dal momento che Rai Uno ha dedicato al grande cantante romano una serie tv in onda in prima serata con protagonista un figlio d’arte, Leo Gassman, nei panni del Califfo. Chi è Silvia Califano? Cosa fa oggi e qual è stato il suo rapporto con il padre tanto famoso?

Silvia Califano è l’unica figlia di Franco Califano e della moglie Rita Di Tommaso, sposata quando aveva 19 anni. Nata nel 1959, non ha mai amato essere sotto i riflettori, cercando di vivere il più possibile lontana dal mondo dello spettacolo. Ha una figlia di 25 anni che si chiama Francesca. Non si sa molto altro della sua vita privata.

Oggi la figlia del Califfo ha 64 anni ed è stata una brava ballerina di danza classica. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico, si è dedicata sempre alla sua più grande passione. Ha studiato al Balletto di Roma e si è specializzata in diverse scuole tra Venezia, Londra e Parigi. Oggi gestisce una scuola di danza a Trieste. Ha lavorato anche come costumista

Franco Califano ha abbandonato la moglie Rita e la figlia di solo 5 mesi. Silvia ha iniziato a conoscere il padre attraverso i fotoromanzi di cui era protagonista il Califfo e che la mamme le faceva vedere.

Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi. Col tempo sono riuscita a capire la sua fuga: stava entrando nel mondo dello spettacolo, forse una figlia non sapeva come gestirla.

Califano è poi venuto a mancare il 30 marzo del 2013. Lei in occasione dei suoi funerali ha detto che hanno perso tanti pezzi di vita insieme, anche se si sono voluti bene.

Il rapporto della figlia di Franco Califano con il padre

Non ha bei ricordi del padre. Anzi, il loro rapporto è stato sempre molto conflittuale, perché lui non c’è mai stato. Lo ha conosciuto quando aveva 20 anni.

Lui non sapeva fare il padre. Aveva parecchie ragazze, anche più giovani di me. A scuola ero l’unica a non avere entrambi i genitori. La gente mi faceva i complimenti per le sue canzoni, ma io desideravo solo un papà normale. Anche se la mancanza di un padre l’ho cominciata a pagare solo di recente.

La figlia non ha mai accettato l’idea di essere stata abbandonata dal padre. Quando è diventata grande ha tentato in tutti i modi di ricucire il rapporto. E se è riuscita a conoscerlo è merito solo della sua tenacia e forza di volontà.