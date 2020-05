View this post on Instagram

Era l'11 maggio 1990 quando partiva il viaggio musicale di mio fratello. In quei giorni gli occhi brillavano di stupore e nessuno di noi immaginava quanto "Balliamo sul mondo" avrebbe stravolto le nostre vite. Tra i ricordi più vividi: -le tante ore passate con l'orecchio incollato alla radio per ascoltare i primi passaggi nell'etere; -I primi correggesi curiosi che passavano davanti a casa nostra per capire se era proprio Luciano quello che andava in onda su videomusic; -I miei genitori che chiedevano continuamente cosa stava succedendo intorno a Luciano e io che, da totale inesperto di certi meccanismi musicali, improvvisavo risposte. -I primi look curiosi e al limite del "tamarro" del fratellone (che nel tempo ho pure provato a copiare); Luciano sono stati trent'anni magici. Dall'Atlantide all'Everest un posto per noi ce l'hai regalato proprio tu. Un posto bellissimo. #ligabue #liga #marcoligabue #ligabrothers