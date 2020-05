Chi è Marco Morandi? Conosciamo meglio il primo figlio di Gianni Morandi Marco Morandi è il primo figlio del cantante italiano Gianni Morandi: ecco chi è, cosa fa nella vita e altre curiosità sul suo conto

Marco Morandi porta un cognome molto conosciuto al pubblico italiano. Infatti, si tratta proprio del figlio di Gianni Morandi, noto cantante italiano. Come spesso capita in questi casi, i figli di personaggi famosi crescono un po’ nell’ombra della fama dei genitori. Per i più curiosi, invece, ecco chi è Marco Morandi.

Chi è Marco Morandi: età, carriera, vita privata

Marco Morandi è il figlio di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian. Si tratta del primo figlio maschio del cantante, ma è comunque il fratello minore di Marianna Morandi. È nato a Roma il 12 febbraio del 1974 e, attualmente, ha 46 anni. Fin da giovanissimo, come un bravo figlio d’arte, Marco Morandi ha iniziato ad avere a che fare con la musica e con gli strumenti musicali.

Infatti, dai 5 ai 15 anni ha studiato e suonato il violino. Questa sua attitudine alla musica, come è comprensibile che sia, è nata e cresciuta insieme al ragazzo stesso. Nel 1997, Marco Morandi fonda i Percentonetto, gruppo musicale che, oltretutto, partecipa anche al Festival di Sanremo del 1998, riportando anche un discreto successo con il brano Come il sole.

Da qui, inizia anche la sua avventura in compagnia del padre e nel vero e proprio mondo dello spettacolo. Infatti, affianco al padre Gianni Morandi, Marco Morandi partecipa nelle quattro puntate di C’era un Ragazzo, trasmesse su Rai 1. Da lì, tutto inizia andare a gonfie vele e la sua carriera nel mondo dello spettacolo televisivo inizia ad ingranare la marcia.

Infatti, nel 2000, insieme ad Enrico Silvestrin, Marco Morandi conduce il programma Taratata e, come attore, nel 2001 partecipa al film Liberate i Pesci, diretto da Cristina Comencini. Nel 2002 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, con la canzone Che ne so. Successivamente, sempre nel 2002, in veste di cantante, scrive l’album Io nuoto a farfalla, il quale prende il titolo da una canzone inedita di Rino Gaetano.

Dal 2004 al 2006, fece parte della compagnia dell’Artistica nel cast di Giamburrasca il Musical, nei panni del protagonista, Giannino Stoppani. Nel 2009 ha lavorato come conduttore nel programma Pokeritalia 24. Dal 2008, inoltre, ha iniziato a cantare Rino Gaetano, sua grandissima passione, in giro per l’Italia. Nel 2012 inizia a scrivere, insieme a Augusto Fornari e Toni Fornari, lo spettacolo, messo in scena dal 2013, Nel nome del padre storia di un figlio di… .

Riguardo questo spettacolo ha detto: “L’immagine di mio padre è sempre molto presente. Ho deciso di fare questo spettacolo in maniera molto ironica nel quale prendo in giro sia me che tutta la mia famiglia e ci scherzo sopra”. Per quanto concerne la sua vita privata, Marco Morandi è di fatto sposato dal 28 settembre del 2012 con Sabrina Laganà e ha tre figli, i nipoti tanto amati da Gianni Morandi.