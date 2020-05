Chi è Maria Dolores Dos Santos Aveiro? Conosciamo meglio la mamma di Cristiano Ronaldo Maria Dolores Dos Santos Aveiro è la mamma di uno dei più famosi calciatori al mondo, Cristiano Ronaldo: ecco chi è la donna, la sua carriera e vita privata

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più bravi ed affermati a livello internazionale. Dietro ogni grande uomo, come dice il detto, c’è sempre una grande donna. Ecco allora chi è Maria Dolores Dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, la sua carriera ed anche la sua vita privata.

Chi è Maria Dolores Dos Santos Aveiro: età, carriera e vita privata

Maria Dolores Dos Santos Aveiro è la madre di uno dei più grandi calciatori attualmente in circolazione, Cristiano Ronaldo. Donna decisa e molto presente nella vita del figlio, Maria Dolores Dos Santos Aveiro è nata il 31 dicembre del 1954 a Canical, in Portogallo, ed ha attualmente 65 anni. In molti vicini alla famiglia di CR7 possono affermare quanto il giudizio di sua madre sia predominante.

La donna non ha avuto una vita che si possa definire neppure lontanamente semplice. Infatti, oltre ad aver passato tutta l‘infanzia in orfanotrofio, Maria Dolores Dos Santos Aveiro, una volta cresciuta, ha dovuta fare i conti anche con l’alcolismo del marito, un cancro al seno e i problemi economici di tutta la sua famiglia. A causa di tutte queste problematiche, lei stessa disse che cercò di abortire quando scoprì di essere rimasta incinta di Cristiano Ronaldo, il più piccolo dei suoi 4 figli.

Così racconta nella sua biografia: “Quando ho scoperto di essere incinta di Cristiano mi rivolsi ad un dottore per un’interruzione di gravidanza, ma lui si rifiutò. Avevo trent’anni e tre figli, non mi sembrava il caso di allargare la famiglia visto che economicamente non ce la passavamo bene. Mi dissero di bere birra calda e correre tanto, ma niente. Allora pensai: se la volontà di Dio è che questo bambino nasca, così sia”.

Nella vita del figlio ha sempre avuto un ruolo decisivo, anche nella sfera sentimentale. Infatti, è stato proprio lei il motivo della separazione con Irina Shayk, proprio perché quest’ultima si rifiutò di prender parte al compleanno della madre del calciatore. Inoltre, sappiamo come fu lei a fare i documenti alla nascita di Cristiano Jr.