Chi è Maria Soledad Temporini? Conosciamo meglio la compagna di Rudy Zerbi Rudy Zerbi è un personaggio della televisione italiana molto affermato e seguito: ecco chi è sua moglie, Maria Soledad Temporini, cosa fa nella vita e altre notizie

Rudy Zerbi è un personaggio molto conosciuto ed apprezzato all’interno del panorama del mondo dello spettacolo italiano: apprezzato sia per la sua bravura che per il suo talento, gode di molta fama. Ma vediamo anche chi è la sua compagna, Maria Soledad Temporini, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Maria Soledad Temporini: età, carriera e vita privata

Il nome di Maria Soledad Temporini è conosciuto al pubblico italiano grazie alla sua relazione con il produttore Rudy Zerbi, ma è molto di più. La donna è di origini argentina ed ha ben sette anni in meno del suo attuale compagno: la donna è nata il 22 febbraio del 1976 ed ha, attualmente, 44 anni. La donna fa parte in tutto e per tutto della vita del famoso personaggio televisivo.

Maria Soledad Temporini, però, non deve essere vista solamente come la compagna di Rudy Zerbi. Infatti, professionalmente parlando, non bisogna dimenticare che la donna è un architetto di interni molto quotato in Italia. La sua relazione con il conduttore radiofonico è iniziata molto tempo prima della loro relazione amorosa. Infatti, di base, c’è una forte amicizia. Lui per primo ha riconosciuto il grande talento della sua compagna, basato sul suo gusto straordinario.

Infatti, come lui stesso ha svelato, rimane spesso incantato nel guardarla creare e disegnare. Insomma, si tratta di parole da vero innamorato. Inoltre, parlando anche del programma Tu si que vales, del quale fa parte, l’uomo ha anche aggiunto che il vero talento, invece, lui ce l’ha proprio dentro casa. Insomma, si tratta di parole davvero speciali.

La donna e il produttore sono legati dal 2012 e, nel 2015, Maria Soledad Temporini ha regalato a Rudy Zerbi il suo quarto figlio: Leo Zerbi. Infatti, il conduttore ha ben 3 figli più grandi dell’ultimo arrivato: Luca Zerbi, Edoardo Zerbi e Tommaso Zerbi. Una bella famiglia compatta. Su Instagram Maria Soledad Temporini ha il profilo privato, ma si può trovare qualche foto sul profilo di Rudy Zerbi e sul profilo Facebook della donna.