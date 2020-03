Chi è Mariangela Eboli, la fidanzata di Checco Zalone Sapete chi è la compagna di Checco Zalone? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'amatissimo attore italiano

Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, è uno degli attori italiani più amati. La simpatia di Checco è indiscutibile, i suoi film hanno sempre avuto un grande successo. Ma quanto ne sappiamo della vita privata di Zalone? Sapete ad esempio chi è la sua attuale compagna? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata dell’amatissimo attore italiano.

Checco Zalone: la carriera professionale e la storia d’amore con Mariangela Eboli

Checco Zalone è nato a Bari il 3 giungo del 1977. Zalone si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Bari ‘Aldo Moro’. Checco è diventato un personaggio pubblico nel 2005, anno in cui ha preso parte ai programmi: Sottanos, Zelig Off e Zelig. Checco Zalone nel 2009 ha debuttato al cinema come protagonista del film comico Cado dalle nubi – regia di Gennaro Nunziante.

Zalone nel 2010 ha vinto il premio Globo d’Oro 2010 – migliore attore rivelazione per Cado dalle nubi. Il successo dell’attore pugliese continua.

Nel 2011 esce nelle sale cinematografiche italiane il film ‘Che bella Giornata’. Zalone tocca l’apice del successo, nel 2013 esce nelle sale ‘Sole a Catinelle’ e nel 2016 ‘Quo Vado?’. Il primo gennaio 2020 esce nelle sale cinematografiche ‘Tolo Tolo’. Il nuovo film di Zalone è al momento il miglior incasso della stagione. Checco Zalone, da diverso tempo, è legato sentimentalmente con la bellissima Mariangela Eboli.

Altre curiosità su Checco Zalone

segno zodiacale: gemelli

età attuale: 42 anni

Altezza 1,73 cm

peso: 68 kg

Chi è Mariangela Eboli, l’attuale compagna di Checco Zalone

Mariangela Eboli è la storica compagna di Checco Zalone. Dalla loro storia d’amore sono nate Gaia e Greta. Mariangela ha lavorato in diverse pellicole del suo compagno Checco. La Eboli ha collaborato con Zalone in ‘Cado dalle Nubi’ e ‘Che bella Giornata’. La storia d’amore tra i due sarebbe sbocciata nel 2005. Mariangela Eboli e Checco Zalone vivono insieme a Bari, la loro storia d’amore va a gonfie vele.