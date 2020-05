Chi è Marina Di Guardo? Conosciamo meglio la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guarda è la mamma di una delle influencer più note in Italia, Chiara Ferragni: ecco chi è, la sua carriera ed anche la sua vita privata

Chiara Ferragni è una delle influencer più note nel panorama italiano. Venuta fuori partendo da un semplice blog, è riuscita a scalare le vette. Dietro di lei, però, c’è anche l’appoggio della sua mamma, Marina Di Guardo. Ecco chi è la donna, la sua carriera ed anche qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Marina Di Guardo: età, carriera e vita privata

Bellissima, proprio come tutte le sue figlie, Marina di Guardo è la madre di Chiara Ferragni. La somiglianza tra le due è quasi spaventosa: biondissime, occhi ghiaccio e sorriso smagliante. Il tutto crea ancora più scalpore se si vede la donna in compagnia di tutte le sue figlie, tutte molto simili. Marina Di Guardo è nata il 29 ottobre 1961 a Novara ed ha 58 anni.

Marina Di Guardo, oltre alla figlia Chiara Ferragni, ha anche altre e due figlie: Valentina Ferragni e Francesca Ferragni. Sono tutte e tre molto conosciute, visto e considerato che hanno tutte un notevole quantitativo di followers su Instagram e altrove. Non è da meno la loro mamma, però, la quale di professione fa proprio la blogger, come la figlia, ma anche la scrittrice. Si sa, infatti, che la mamma dell’influencer sia autrice di moltissimi romanzi ed abbia anche un bel blog di viaggi, molto conosciuto.

Il blog in questione si chiama The travel Passion, nel quale ha deciso di condividere tutte le foto e le notizie sui suoi viaggi, facendo di una passione un lavoro. Si è trasferita da Novara a Cremona e per anni ha seguito lo showroom di Bluemarine a Milano e, con molta probabilità, la figlia avrà iniziato ad appassionarsi alla moda proprio qui.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sanno diverse cose. Tutte e tre le sue figlie sono state il frutto del matrimonio con il suo ormai ex marito Marco Ferragni, odontoiatra di professione. Anche la sua ultima figlia, Francesca Ferragni, è odontoiatra, proprio come il padre. I due hanno divorziato quando Chiara Ferragni era appena 15enne e, a quanto dichiarato dalla donna, è stata una decisione davvero sofferta.

Nonostante la separazione, tutti sono molto felici insieme e i rapporti sono ottimi. Basti considerare come le figlie della coppia abbiano molto a cuore il loro ultimo fratellino, di 10 anni, figlio del padre e della sua nuova compagna. Marina Di Guardo, inoltre, è molto legata alle sua figlie. Lei è sempre presente nel momento del bisogno per le sue figlie, come quando si è trattato del parto di sua figlia Chiara Ferragni: non ci ha pensato nemmeno un secondo ed è subito saltata su un aereo per gli Stati Uniti.