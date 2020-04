Chi è Marina Fadda, la fidanzata di Antonio Zequila Chi è Marina Fadda, la "poco famosa" fidanzata di Antonio Zequila? Ecco cosa abbiamo scoperto sul conto della donna e le sue parole per un'intervista a Oggi

Ha ricevuto una proposta di matrimoni in diretta TV di fronte a milioni di spettatori nella casa del Grande Fratello VIP, ma chi è Marina Fadda, la fidanzata di Antonio Zequila? Ecco cosa abbiamo scoperto sulla donna, che come ha accennato lo showman di professione fa il medico

Marina Fadda è un medico odontostomatologo, la donna ha preso servizio nel 1994 e su Google è facilissimo risalire allo studio di sua proprietà e in cui lavora. Il suo studio ha infatti sede in Sardegna, a Sassari, posto di dove la donna è originaria

Antonio Zequila come tutti saprete invece, vive tra Roma e Napoli e vuole sempre stare accanto alla sua affezionata madre, per questo i due hanno una relazione a distanza che però sembra non essere un ostacolo al loro amore:

“Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno. Non mi ha mai deluso. Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi.”

La donna ha anche parlato della proposta di matrimonio che ha ricevuto in diretta TV, essendo già stata sposata in passato, sembra non voler ripetere l’esperienza, tuttavia vuole dare una seconda chance al suo Antonio

“La proposta di matrimonio? È il suo modo per suggellare il nostro riavvicinamento. Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più”.

Cosa accadrà quindi quando Antonio Zequila uscirà dalla casa di Cinecittà? A quanto pare la donna vuole darle una seconda chance, ma si butterà nel mondo dello spettacolo o continuerà con il suo mestiere?