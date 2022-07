Chi è Mary Magdalene, la modella dipendente dalla chirurgia plastica

Mary Magdalene è una modella statunitense nota per essere ricorsa a un numero elevato di interventi di chirurgia plastica. In questi giorni la stessa influencer si sta ritrovando al centro delle principali pagine di cronaca rosa per aver rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sua vita privata. Scopriamo insieme che cosa ha svelato.

Lei è la modella e influncer statunitense Mary Magdalene e in queste ore il suo nome è uno dei più ricercati sul web. La ragazza, infatti, è conosciuta per essere ricorsa a numerosi interventi estetici che hanno modificato completamente i suoi connotati. La modella ha svelato la sua dipendenza dalla chirurgia in un’intervista rilasciata su YouTube.

Queste sono state le parole che la modella e influncer statunitense ha rilasciato riguardo la sua dipendenza nei confronti della chirurgia plastica:

Sono un essere umano che esiste su questo pianeta a cui letteralmente piace solo la chirurgia. Ho imparato così tanto in questo modo… Non mi sento una vittima, non mi sento traumatizzata, mi sento davvero molto fortunata che Dio mi abbia dato questa esperienza di vita davvero unica. Preferisco semplicemente l’aspetto finto esagerato e innaturale. Per ottenere quell’aspetto esagerato, non puoi semplicemente ottenere risultati drammatici con uno o due interventi chirurgici. Ne servono molti.

Il primo intervento chirurgico di Mary Magdalene risale a quando la modella aveva 21 anni. Da quel momento in poi la vita dell’influencer è stata caratterizzata da un susseguirsi di interventi chirurgici.

Mary Magdalene, la modella dipendente dalla chirurgia: “Sono autosessuale”

Oltre a confessare la dipendenza dalla chirurgia plastica, Mary Magdalene si è lasciata andare ad alcuni dettagli riguardanti la sua vita privata. In particolar modo la modella e influencer messicana ha svelato di essere autosessuale.

Queste sono state le parole con cui Mary ha spiegato la sua condizione: