Chi è Matilde Caressa? Conosciamo meglio la figlia di Benedetta Parodi Benedetta Parodi è una delle conduttrici televisive italiane più note nel panorama dello spettacolo; conosciamo meglio la figlia, Matilde Caressa, e la sua vita

Benedetta Parodi è una delle presentatrici italiane più famose ed apprezzate nella nostra nazione. La sua fama la precede e, come spesso accade, va di riflesso anche sulla sua famiglia. Ecco allora perché ci domandiamo chi sia sua figlia, Matilde Caressa, cosa faccia nella vita e quali altre informazioni su di lei sono diffuse sul web.

Chi è Matilde Caressa: età, carriera e vita privata

Matilde Caressa non è solo la figlia della conduttrice Benedetta Parodi, all’anagrafe Benedetta Gaia Parodi, ma anche di Fabio Caressa, giornalista. Si tratta della figlia più grande della coppia, dopo di lei sono arrivati Eleonora Caressa (13 anni) e Diego Caressa (7 anni). La ragazza, ancora giovanissima, ha 17 anni ed è nata il 5 settembre del 2002, ma sembra aver già ben chiaro cosa vuole fare nella vita.

Da quanto si nota sul web e dalle dichiarazioni della madre, Matilde Caressa ed anche sua sorella più piccola pare abbiano ereditato dalla parte materna la passione per la cucina. A quanto dice la madre delle due ragazze, si cimentano nella preparazione dei piatti, ma senza subire l’influenza della sua figura, andando a loro piacimento.

Nonostante questa passione sfegatata per la cucina, rimane una ancora più grande e forte: quella per la musica. Sul suo profilo Instagram la possiamo vedere alle prese con esibizioni canore ed anche la sua descrizione, come presentazione del profilo, fa intendere questo suo grande sentimento d’amore verso il canto e la musica: “Canto e scrivo, scrivo e canto”. Insomma, pare che la ragazza sia davvero molto portata e ami profondamente tutto ciò che riguarda il mondo della musica.

Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, sappiamo che è impegnata, sentimentalmente, con un ragazzo. Anche questo perché lo ha condiviso sul suo profilo Instagram. Si tratta di un ragazzo di nome Jacopo Valentini, che ha taggato in diverse foto nelle quali si trovano in atteggiamenti intimi che fanno intendere la loro affinità emotiva. In particolar modo, sotto una di queste la ragazza scrive: “Odi et amo”.