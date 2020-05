Chi è Matilde Zarcone? Conosciamo meglio la moglie di Valerio Staffelli Matilde Zarcone è la moglie dell'inviato delle Iene Valerio Staffelli: vediamo allora chi è la donna, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei e sulla famiglia

Valerio Staffelli è uno degli inviati del programma di attualità più famoso della televisione italiana, Le Iene. L’uomo è conosciuto e noto in tutta Italia, grazie ai suoi servizi. Non tutti sanno, però, chi è sua moglie, Matilde Zarcone. Vediamo allora chi è la donna, che cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Matilde Zarcone: carriera e vita della donna

Matilde Zarcono è conosciuta principalmente per essere la moglie del noto Valerio Staffelli, ma non è solo questo. La donna è anche la mamma di una nota ragazza, Rebecca Staffelli, la quale conta un cospicuo numero di followers sui social network, e di Riccardo Staffelli. Della donna non si sa molto, ma sappiamo una cosa molto importante: ha avuto un passato in televisione.

Proprio come il marito, prima che le loro strade si intrecciassero, Matilde Staffelli ha fatto parte del mondo della televisione italiana. La donna, infatti, era una valletta all’interno del programma Buona Domenica. In quel periodo, la trasmissione era gestita da Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Si tratta, però, di una carriera molto breve, interrotta principalmente dalla conoscenza di Valerio Staffelli, che ha portato il focus degli interessi della donna altrove.

Infatti, dopo aver conosciuto il suo attuale marito nei primi anni Novanta, la donna ha deciso di abbandonare il principio di carriera nel quale si era buttata, per dedicarsi completamente alla famiglia. I due si sono conosciuti durante la festa di compleanno di Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter. Inizialmente, per ironia della sorte, si sono trovati anche antipatici, ma il tempo ha cambiato la loro opinione.

Infatti, iniziandosi a frequentare, i due si sono conosciuti meglio e, alla fine, si sono innamorati. Nel 1994 la coppia, ormai assodata e stabile, è convolata a nozze. Nel 1996 hanno avuto il loro primo figlio, Riccardo Staffelli, seguito, nel 1998, da Rebecca Staffelli, la loro seconda figlia. La ragazza, crescendo, è riuscita ad affermarsi nel mondo dei social come influencer, vantando su Instagram quasi 120 mila followers. Dopo 25 anni di matrimonio, Matilde Zarcone e Valerio Staffelli hanno deciso di ricalcare le loro promessi, sposandosi di nuovo.