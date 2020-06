Chi è Matteo Bocelli? Conosciamo meglio il figlio di Andrea Bocelli Andrea Bocelli è un cantante di fama internazionale, che porta in alto la bandiera italiana, insieme anche a suo figlio, Matteo Bocelli: vediamo chi è il ragazzo

Andrea Bocelli è un personaggio pubblico che non ha di certo bisogno di alcun tipo di presentazione: cantante di fama mondiale che porta in alto non solo il suo nome, ma quello di tutta la nazione italiana. In questo suo lavoro, è affiancato anche e sopratutto dal figlio, Matteo Bocelli. Ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Matteo Bocelli: età, carriera e vita privata

Matteo Bocelli non è solo il figlio del tenore Andrea Bocelli, ma anche della sua prima moglie Enrica Cenzatti, dalla quale ha divorziato nel 2002. Si tratta del secondo figlio del cantante: il primo è Amos Bocelli ed ha anche una sorella più piccola di nome Virginia Bocelli, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti. La sua data di nascita è l’8 Ottobre del 1997 ed ha attualmente 22 anni.

La mela non cade mai lontana dall’albero, come recita un famoso proverbio. Proprio questo è successo al figlio del famoso cantante, che ha deciso di intraprendere una carriera speculare a quello del padre. Infatti, il ragazzo ha intrapreso una carriera nel mondo della musica. Si è prima iscritto al Conservatorio di Lucca e nel frattempo ha accompagnato e tutt’ora accompagna il padre nelle date dei concerti.

Affianco al mondo della musica, c’è anche il mondo della moda nella vita del ragazzo. Il ragazzo è nato 190 cm, ha un fisico statuario e un sorriso a dir poco smagliante. Insomma, una carriera bella che pronta, servita su un piatto d’argento proprio per questa sua conformazione fisica. Nel suo curriculum vitae vediamo anche un set fotografico in compagnia della bella e famosa Jennifer Lopez. Nel 2019, invece, ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, dove ha duettato con il padre.

Il ragazzo ha un profilo Instagram molto attivo, che conta all’incirca 330 mila followers. Insomma, un bel seguito, ma tutto guadagnato. Sul suo profilo vediamo molte informazioni riguardo alle sue esperienze di vita e a tutto ciò che riguarda l’ambito lavorativo, dalla musica alla moda. L’unico tassello mancante è la vita sentimentale: dal profilo non si riesce a dedurre se il ragazzo sia o meno fidanzato.