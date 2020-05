Chi è Mattias Nalli? Conosciamo meglio il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli Tina Cipollari e Kikò Nalli sono stati una coppia molto chiacchierata: ecco chi è loro figlio Mattias Nalli e cosa fa nella sua vita

Tina Cipollari e Kikò Nalli sono stati una coppia molto chiacchierata nel panorama dello spettacolo italiano, considerando la posizione di rilievo che occupano, essendo entrambi molto conosciuti. Ecco perché molti si domandano chi sia Mattias Nalli, loro figlio, e che cosa faccia nella vita il ragazzo.

Chi è Mattias Nalli: età e vita del ragazzo

Mattias Nalli è il figlio di una coppia molto conosciuta e chiacchierata in Italia, quella formata da Tina Cipollari e Kikò Nalli. Entrambi noti da chi segue la televisione nostrana: lei opinionista di Uomini e Donne, lui ex concorrente del Grande Fratello. Loro figlio ha solo 16 anni, ma sembra anche lui molto intenzionato ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della musica.

I suoi genitori si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne, quando Kikò Nalli scese per corteggiare una tronista dell’epoca, ma rimase ammaliato da Tina Cipollari e, alla fine, si sposarono nel 2005. Dalla loro unione sono nati ben 3 figli: Mattias, Francesco e Gianluca Nalli. Il primogenito sembra essere deciso ad intraprendere una strada molto simile a quella della madre, volendo prendere parte alla trasmissione Uomini e Donne, in un futuro.

Ancora, però, sembra che sia molto convinto e deciso nel volersi far notare dal grande pubblico. Per questo motivo, da un po’ di tempo, non si sente più parlare di Mattias, ma di Nillas. Infatti, è proprio questo il nome d’arte che il ragazzo ha scelto per se stesso, dato che ha deciso di intraprendere la strada del rapper. Recentissimo è il video del singolo, EX EX, che ha già raccolto più di 30mila visualizzazioni su Youtube.

Non è questa, però, la canzone con la quale il ragazzo si è fatto conoscere. Infatti, ha debuttato con Universale, cantata in collaborazione con Rebel. Pare, inoltre, che sia anche molto apprezzato dal pubblico e che la sua strada sia molto propizia, in questo campo.

Tutto quello che fa e i suoi lavori sono pubblicati e resi noti sul suo profilo Instagram, sul quale conta all’incirca 20mila followers e una discreta fama. Inoltre, sempre dal profilo Instagram, si deduce che il ragazzo abbia anche una fidanzata: si tratta di Ludovica Congedo. I due ragazzi sono ritratti più volte, sui loro profili Instagram, insieme.