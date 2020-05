Chi è Mauro Graiani? Conosciamo meglio il marito di Milena Miconi Michela Miconi e suo marito, Mauro Graiani, sono una coppia niente male: ecco chi è l'uomo, la sua carriera e vita privata

Quando una coppia è molto affiatata e conosciuta è anche perché, tra i due, non si sa chi sia più talentuoso. È il caso di Michela Miconi, nota attrice italiana, e suo marito Mauro Graiani, noto attore e regista televisivo. Vediamo allora chi è l’uomo, la sua carriera e, ovviamente, qualcosa sulla sua vita privata.

Chi è Mauro Graiani: età, carriera e vita privata

Mauro Graiani è il marito della nota attrice romana Michela Miconi. Il regista è nato a Genova il 31 ottobre del 1962, ha attualmente 57 anni. Il talento innato nella regia lo porta a studiare e a diplomarsi presso l’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, in regia e sceneggiatura. Sono molti i suoi lavori noti non solo al pubblico italiano, ma anche a quello europeo.

Vediamo, per esempio, il soggetto della serie Gente di Mare, che è stato tradotto, per il successo acquisito, anche in Francia con il nome Police Maritime. Affianco a questo, vediamo anche che lui ha diretto alcune puntate della famosa fiction tutta italiana Don Matteo, ma anche Che Dio ci Aiuti, con Elena Sofia Ricci.

Per quanto riguarda il cinema, invece, ha scritto Poli Opposti, di Max Croci con Luca Argentero, Mio Papà, di Giulio Base con Giorgio Pasotti e Donatella Finocchiaro. Ancora, vediamo Tutta un’altra Vita, di Alessandro Ponti con Enrico Brignano e Ilaria Spada, e anche The Elevator, per il mercato internazionale, dove vediamo la direzione di Massimo Coglitore con anche Caroline Goodall, James Park, Burt Young.

Per quanto riguarda la vita privata dell’uomo, sappiamo tutti benissimo che si tratta del marito della famosa attrice e showgirl italiana Michela Miconi. In realtà, per moltissimi anni i due sono stati solamente compagni. Infatti, prima di convolare a nozze, presso le Terme di Caracalla, con tutti gli amici e colleghi, i due sono stati fidanzati per 18 anni.

In questi 18 anni, però, hanno anche avuto due figlie: Sofia, di 15 anni, e Agnese, di 8 anni. Così scrive Michela Miconi riguardo il giorno del suo matrimonio: “È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo e che hanno vissuto questi nostri 18 anni insieme. Sono tante le persone che devo ringraziare, dalle nostre famiglie agli amici preziosi a tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile.. lo farò piano piano”.