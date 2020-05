Chi è Michela Magalli? Conosciamo meglio la figlia di Giancarlo Magalli Michela Magalli è la figlia del più noto Giancarlo Magalli, pilastro della televisione italiana: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre notizie su di lei

Giancarlo Magalli non ha certamente bisogno di presentazioni: si tratta di uno degli autori e presentatori televisivi più famosi di sempre. Ecco allora chi è sua figlia, Michela Magalli, che cosa fa nella vita ed anche qualche informazione sulla sua sfera personale.

Chi è Michela Magalli: età, carriera e vita privata

Michela Magalli è nata dal rapporto tra il presentatore televisivo Giancarlo Magalli e Valeria Donati, la seconda moglie del padre, dalla quale si è separato nel 2008. La ragazza è nata il 15 giugno del 1994 ed ha, attualmente, quasi 24 anni. Ha una sorellastra, Manuela Magalli, nata dal primo matrimonio del padre con Carla Crocivera.

La ragazza ha vissuto sempre lontana dalle luci dei riflettori televisivi, ma non da quelli del web. Infatti, su Instagram conta la bellezza di circa 38 mila followers, che aumentano di giorno in giorno. La ragazza si definisce una content creator, ossia una creatrice di contenuti in ambito digitale e social e, proprio intorno a questo, si sta creando una carriera.

Infatti, si tratta di una vera e propria influencer in continua ascesa e in continuo aumento di fan e followers. Inoltre, è riuscita a collegare tutto questo alla sua passione per la moda. La ragazza infatti è anche ambassador di 21 buttons, un app che si occupa di condividere e mostrare i look dei più famosi, inserendo anche dei link diretti all’acquisto. Insomma, si è buttata decisamente a capofitto nel mondo del web e della moda, distante, in qualsiasi caso, dal mondo del padre.

Inoltre, sul suo profilo sono presenti anche notevoli scorci dei suoi book fotografici, i quali preannunciano l’inizio anche di una carriera da modella. Continua, però, a mantenere anche una certa privacy, trascurata solo da qualche sporadico post su Instagram. Infatti, intorno al periodo natalizio, ha postato una tenera foto in compagnia di un ragazzo di nome Luigi Pica, che compare anche precedentemente e che, con ogni presupposto, risulterebbe essere il suo fidanzato.