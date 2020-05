Chi è Natalia Mastrota? Conosciamo meglio la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota Natalia Mastrota è la figlia di Giorgio Mastrota, il re delle televendite, e dell'attrice Natalia Estrada: ecco chi è la ragazza e cosa fa nella vita

Se qualcuno si stesse chiedendo cosa uscirebbe fuori dall’unione tra Giorgio Mastrota, re delle televendite, e Natalia Estrada, bellissima attrice, la risposta è evidente: Natalia Mastrota. Quest’ultima è proprio la figlia della coppia sopra nominata: ecco chi è, che cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Natalia Mastrota: età, carriera e vita privata

Natalia Matrota è la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, i quali sono stati insieme dal 1992 al 1998. La ragazza è nata nel maggio del 1995 a Gijon, in Spagna, ed ha attualmente 25 anni. È frutto di un amore spassionato e travolgente, che ha portato la madre a trasferirsi dalla Spagna, dove aveva una promettente carriera televisiva, in Italia, per seguire l’uomo che amava.

Ora i suoi genitori si sono ricostruiti una vita distanti, ma felici. La figlia, invece, dalla separazione del padre e della madre è cresciuta parecchio, ma la somiglianza con la bellissima Natalia Estrada è stupefacente. Viso scolpito e sguardo intenso, proprio identici ai dettagli che caratterizzano la mamma. La ragazza, pulita e sorridente, si presenta come una persona lontana dal mondo dello spettacolo, di cui i suoi genitori hanno preso ed, per un certo verso, prendono ancora parte.

La ragazza cerca sempre di mantenere le distanze dal mondo dei riflettori lucenti, cercando sempre la sua privacy e risultando, a tratti, schiva. È un’amante spassionata delle montagne e della natura e, proprio per questo suo interesse, confessa che l’unico approccio che desidererebbe avere con la televisione è attraverso un documentario. Questa sua passione la mette in campo anche a livello agonistico: prende parte a numerose e diverse gare di sci, arrampicata, alpinismo e altri sport in montagna.

Amante delle grandi sfide, la vediamo in spedizione ad altra quota come a Lenin Peak, ma anche in una vacanza in Kenya. Quando c’è stato il forte terremoto che ha messo in ginocchio il Nepal, Natalia Mastrota si trovava a scalare l’Himalaya. Ha dovuto, di conseguenza, rinunciare all’impresa. Otre a questa passione, ne ha anche un’altra: la sua famiglia. La ragazza, infatti, ha un compagno, Daniele Castillo, ed anche un figlio, Marlo Castillo, di quasi due anni.