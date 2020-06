Chi è Nathalia Felix? Conosciamo meglio la fidanzata di Douglas Costa Douglas Costa è un calciatore affermato, ammirato e conosciuto in tutto il mondo: ecco chi è la sua fidanzata, Nathalia Felix, e che cosa fa nella vita la ragazza

Douglas Costa è uno dei calciatori più all’avanguardia del momento: di origini brasiliane, il ragazzo è conosciuto, ammirato e seguito in tutto il mondo. Ecco allora perché la curiosità ricade anche sulla sua fidanzata, Nathalia Felix: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Nathalia Felix: età, carriera e vita privata

Nathalia Felix è conosciuta nel mondo dello sport e dello spettacolo internazionale per essere la fidanzata del famoso Douglas Costa. La ragazza è molto giovane: è nata il 7 luglio del 1994 a Rio De Janeiro, in Brasile, ed ha, attualmente, quasi 26 anni. Per quanto la sua fama sia arrivata insieme al suo fidanzamento con il calciatore, in realtà Nathalia Felix era già nel mondo dello spettacolo.

La ragazza, infatti, di professione fa proprio la modella. La sua immagine è affermata principalmente in Brasile, suo paese di origine, ma si sta pian piano facendo conoscere in tutto il mondo. La relazione con il bel calciatore è uscita fuori in un periodo un po’ turbolento nella vita di lui. Ma si deve cominciare per gradi: Douglas Costa, per chi non lo sapesse, è sposato ufficialmente dal 2014 con Louise Ramos.

Fin qui sembrerebbe essere tutto regolare, ma anche qui c’è da aggiungere delle cose: la relazione con Nathalia Felix è iniziata ad uscire allo scoperto un mese dopo che la donna ha dato alla luce il secondo figlio del giocatore, Liam. Ecco, proprio questo ha mandato in tilt il gossip. Diciamo che le tempistiche non sono state proprio delle migliori, ma pare che la relazione tra i due vada a gonfie vele.

A differenza del suo precedente matrimonio, molto riservato, in questa relazione Douglas Costa non si sta affatto risparmiando: i due sono molto attivi sui social e condividono molte foto insieme e i loro momenti. Insomma, un po’ diverso dal suo matrimonio. In compenso, però, pare proprio che la relazione stia andando alla grandissima: i ragazzi sono molto affiatati e i loro social sono pieni di frasi dolci e carine che si dedicano a vicenda.