Chi è Nathan Falco Briatore? Conosciamo meglio il figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci hanno un solo ed unico amore, loro figlio Nathan Falco Briatore: ecco chi è il ragazzo

Chi è Nathan Falco Briatore

Nathan Falco Briatore è il primo ed unico figlio della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Data la notorietà dei suoi genitori, in molti si sono domandati quale sia la storia del figlio, che, tra le altre cose, ha solo 9 anni. I suoi genitori si sono fidanzati nel 2008 e si sono sposati poi nel 2010. Nathan Falco Briatore è il loro solo ed unico figlio, tanto amato dai genitori.

I suoi genitori hanno vissuto una bellissima storia d’amore, che li ha portati, però, lo stesso verso il divorzio. Nonostante questo, i due sono rimasti in ottimi rapporti per amore di loro figlio, cercando di non destabilizzarlo troppo. Infatti, hanno deciso di passare comunque molto tempo insieme al ragazzo, tutti e tre uniti. Lo si vede, per esempio dalle foto del compleanno dell’imprenditore, recenti, nelle quali si vedono tutti e tre insieme a festeggiare.

Il ragazzo da sempre ha dimostrato ai genitori di essere molto arguto e sveglio, tant’è che lo stesso Flavio Briatore, parlando del figlio, ha dichiarato: “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”.

Tempo fa, il ragazzo è stato vittima di un incidente, che lo ha portato alla rottura di un braccio e ad un’operazione per sistemare la situazione, nonché ad una lunga convalescenza. Il ragazzo, inoltre, è già molto conosciuto sul web. Proprio per questo motivo, è stato anche vittima di diversi insulti, da parte degli haters, a causa della sua forma fisica, come se le persone non ricordassero che ha solo nove anni.

Con una vita bella e felice, Nathan Falco pare avere una strada già bella che spianata. Lo confermano le parole utilizzate dal padre per descrivere quello che sarà il percorso formativo del ragazzo. L’imprenditore, infatti, ha dichiarato che non frequenterà l’università, ma che sarò lui stesso ad insegnarli tutto quello che serve.