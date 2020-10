View this post on Instagram

For the culture! 😍❤️ thanks to God, I made it! Call me Journalist and Filmmaker Nerika, please 😂 Sensação inexplicável. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam-me nesta caminhada. Sem vocês, nada seria possível. Serei para sempre grata. I am blessed 🙏🏾 #Shawty, Poli, Maezoka, mama,papa, Ragazzo,manos, tios, amigos,❤️ muito obrigada🙏🏾🙏🏾🙏🏾