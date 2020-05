Chi è Nicoletta Larini? Conosciamo meglio la fidanzata di Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è noto al pubblico per diversi motivi. Primo tra tutti è la sua ex carriera da calciatore, poi anche perché, per diversi anni, è stato sposato con Simona Ventura. Da quel matrimonio è passato molto tempo e l’uomo si è rifatto una vita con un’altra donna. Stiamo parlando della sua fidanzata, Nicoletta Larini. Ecco allora chi è la ragazza e cosa fa nella vita.

Chi è Nicoletta Larini: età, carriera e vita privata

Nicoletta Larini è diventata nota da quando il suo volto è iniziato a girare affianco a quello del suo attuale fidanzato, Stefano Bettarini. La ragazza è nata a Lido Di Camaiore il 3 marzo del 1994, ha, attualmente, 26 anni ed è figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula 1, a lungo tester per la Ferrari. Già precedentemente la ragazza aveva fatto qualche apparizione nel mondo dello spettacolo.

Infatti, Nicoletta Larini è una modella, già nota prima di fidanzarsi con l’ex calciatore. Il suo volto, però, è iniziato ad essere associato al suo nome principalmente da quando, insieme al fidanzato, hanno preso parte a Temptation Island Vip. Si è trattato di una prova molto ardua, superata magistralmente dalla coppia, che pare molto salda, nonostante non si parli per niente di matrimonio tra i due.

La ragazza si è diplomata in Belle Arti e dopo ha studiato in Inghilterra. Dopo essere tornata dal Regno Unito, la ragazza i è laureata anche presso l’Accademia Italiana di Moda a Firenze. Molto determinata e concreta, la ragazza si è data da subito un bel da fare, arrivando immediatamente a fondare un marchio in compagnia del suo fidanzato, la NL Fashionwear, di cui è testimonial.

Prima della sua relazione con il calciatore, la ragazza è stata legata per 4 anni ad un giovane, con il quale è evidentemente finita. Dopodiché, ha trovato l’amore affianco all’ex marito di Simona Ventura. Con la sua ex moglie, Stefano Bettarini ha avuto due figli, i quali sono stati presentati fin da subito a Nicoletta Larini.