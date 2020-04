Chi è Nicoletta Larini? La fidanzata di Stefano Bettarini Sapete chi è la fidanzata di Stefano Bettarini? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata dell'ex calciatore italiano

Stefano Bettarini è un ex calciatore e personaggio televisivo italiano. Durante la sua carriera calcistica ha vestito le maglie di Fiorentina, Sampdoria, Parma, Cagliari e tante altre squadre. Negli ultimi anni Stefano ha partecipato a diversi programmi tv e reality show, tra cui il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Ma quanto ne sappiamo riguardo la vita privata di Bettarini? Sapete, ad esempio, chi è la sua fidanzata attuale? Scopriamolo insieme.

Stefano Bettarini: età, carriera professionale e fidanzata

Stefano Bettarini è nato a Forlì il 6 febbraio del 1972. Stefano ha iniziato a giocare a calcio da bambino. Cresciuto nel vivaio delle giovanini di Inter e Staggia Senese, nella stagione 1991-1992 esordisce in Serie C 1 con il club Baracca Lugo. Nel corso della sua carriera calcistica Bettarini ha giocato per i seguenti club: Lucchese, Salernitana, Cagliari, Fiorentina, Bologna, Venezia Sampdoria, Parma e Chievo. Stefano Bettarini ha debuttato in televisione nel 1998 prendendo parte come ‘concorrente’ al game show Il Quizzone. Nel 2005 ha ricoperto il ruolo di ‘inviato’ nel reality show La Talpa.

Stefano Bettarini ha preso inoltre parte ai programmi: Buona Domenica (co-conduttore), Quelli che il Calcio (commentatore tecnico) Ballando con Le Stelle, Isola dei Famosi (inviato), Grande Fratello Vip, Jump-Stasera Mi tutto. Nel 2018, insieme alla sua fidanzata Nicoletta Larini, Stefano Bettarini ha partecipato a Temptation Island Vip 1. Nel 2019 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Stefano Bettarini è attualmente fidanzato con Nicoletta Larini.

Conosciamo meglio Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini è nata a Lucca il 3 marzo del 1994. È una stilista, influencer e showgirl. Nicoletta Larini è attualmente fidanzata con Stefano Bettarini. La coppia nel 2018 ha partecipato al reality Tempation Island Vip. Stefano e Nicoletta si amano molto, spesso i due fidanzati condividono alcuni scatti romantici con i loro followers su Instagram.