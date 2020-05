Chi è Nicolò Bongiorno? Conosciamo meglio il figlio di Mike Bongiorno Con un cognome importante come Bongiorno, ci si può dimenticare di passare inosservati: ecco chi è Nicolò Bongiorno, il figlio di Mike Bongiorno, la sua carriera e vita privata

Quando si portano in groppa cognomi importanti come Bongiorno, è praticamente impossibile passare inosservati. Ecco il motivo per il quale in molti si domandano chi sia Nicolò Bongiorno, il figlio di Mike Bongiorno, famoso presentatore e pilastro della televisione italiana. Ecco allora chi è, la sua carriera e la vita privata.

Chi è Nicolò Bongiorno: età, carriera e vita privata

Nicolò Bongiorno è figlio del più famoso Mike Bongiorno e di Daniela Zuccoli. È nato il 4 aprile del 1976 ed è il secondo dei tre figli di Mike Bongiorno, preceduto da Michele Bongiorno e seguito da Leonardo Bongiorno. Ha da subito espresso quanto fosse interessato al mondo dello spettacolo, in particolare al lavoro dietro le quinte.

Infatti, la sua carriera si snoda completamente intorno a questo. Il secondogenito del presentatore di origine statunitense, infatti, oltre ad essere un affermato regista, è anche sceneggiatore, presentatore e autore di programmi televisivi. La stragrande maggioranza del suo lavoro si svolge a Milano, quindi, con molta probabilità, questa città è anche la città di residenza del ragazzo. Non ci sono però informazioni sicure o precise a riguardo.

Nel mondo dello spettacolo, il ragazzo ha debuttato a soli 18 anni, nel 1994, in uno spettacolo teatrale. Il cinema, però, rimane la sua passione primaria. Per questo motivo lo abbiamo visto frequentare la New School University di New York. La sua attitudine lo porta a lavorare, nel 1995, al fianco di Woody Allen nella produzione di La dea dell’amore.

Nel 1996, inoltre, ha fondato la Bongiorno Productions, casa di produzione che ha messo in piedi insieme al padre e ai suoi fratelli. Infine, lo abbiamo visto distaccarsi nella creazione della sua Buendia Film. Oltre a questo, lo abbiamo visto collaborare, sempre nel 1996, al fianco di Dario Argento nel film La sindrome di Stendhal. Inoltre, è stato proprio lui a curare il libro autobiografico del suo stesso padre, La versione di Mike.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa solo ciò che è pubblico, quindi davvero poco. Si sa che ha tre figli: Stella, nata nel 2003, Elia, nel 2005, e Luce, classe 2009. La cosa ancora più strana, però, è che di fatto non si sa chi sia la moglie o compagna dell’uomo, non si sa nemmeno se effettivamente abbia una donna al suo fianco.