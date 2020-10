Chi è Olivia Verona? Conosciamo meglio la compagna di Marco Maccarini

Olivia Verona e Marco Maccarini, stanno insieme da ben 15 anni, la coppia ha due figli, ma non si è mai sposata

Olivia Verona e Marco Maccarini, stanno insieme da ben 15 anni, la coppia ha due figli, ma non si è mai sposata. Se di Marco, storico Vj di MTV e presentatore di varie trasmissioni, anche radiofoniche, si sa tutto o quasi, meno si sa della donna che gli ha preso il cuore. Conosciamo dunque meglio Olivia Verona.

Olivia Verona

Olivia Verona è attualmente Interior Designer presso StudioUAO di Milano. Dal 2016. In passato, per quattro anni, dal 2011 al 2015 è stata Presidente di Olivinta, società da lei fondata.

Precedente Olivia si è occupata della realizzazione e produzione di documentari. Non a caso, si è laureata in Scienze dei Beni Culturali nel 2004, a Milano e nel 2005, sempre nel capoluogo lombardo ha frequentato un corso di cinema, inerente la produzione.

Olivia e Marco

Olivia e Marco hanno due figli, Theo e Mia. Sulla loro storia d’amore, su come si sono conosciuti, Olivia ha fatto alcune dichiarazioni in merito in un’intervista.

“Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci sono andati insieme. Dopo un anno ero incinta”.

I figli

Per quanto riguardo i figli, Theo e Mia, sempre nella stessa intervista, Olivia ha dichiarato: “Io sono quella che fa finta di tirare la carretta mentre gli altri si divertono. Theo è il più saggio, Mia invece è Marco all’ennesima potenza e potrebbe vivere solo di aria e unicorni”.

E ancora: “In un suo disegno c’è lei in mezzo alle nuvole, Theo vestito da Superman, Marco in campeggio col falò e le stelle e io l’elefante gigante con tutti gli animaletti sotto. Ognuno con il suo sole sorridente”.

“A lungo sono stata l’unica mamma: i nostri amici andavano al Plastic fino alle sei di mattina. Adesso che hanno i figli piccoli ce la godiamo come pazzi, siamo ringiovaniti. Non siamo sposati, io vorrei lui no, non gli piace l’idea di firmare un contratto. Tanto, dice, le cose più importanti le abbiamo fatte!”.